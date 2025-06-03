В Челябинской области открыли расширенный участок трассы М‑5 «Урал»

Теперь 14 километров дороги в Ашинском районе стали четырехполосными

В Ашинском районе Челябинской области открыли расширенный участок трассы М-5 «Урал», на которой по поручению Владимира Путина проходит масштабная модернизация. Сегодня в режиме телепорта ВКС состоялось торжественное открытие, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В мероприятии приняли участие зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, министр транспорта РФ Роман Старовойт, губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Трасса М-5 „Урал“ — ключевая транспортная артерия в составе опорной сети дорог, соединяющей не только Челябинск, Уфу, Самару, Пензу и Москву, но и Казахстан. В марте утвердили шестилетний план, предусмотрели дальнейшее расширение дороги. Задача — обеспечить к 30-му году движение по четырем полосам на всем протяжении — от границы Башкортостана до Челябинска», — заявил Марат Хуснуллин.





Участок, который открыли сегодня, — первый этап большого проекта по обходу города Сима. Строительство дороги завершится в 2026 году.

«Эта дорога позволит разгрузить отрезок трассы Уфа — Челябинск, улично-дорожную сеть населенных пунктов. Работы по всем объектам направлены на повышение безопасности дорожного движения», — добавил Роман Старовойт.

Реконструкция горнозаводского участка включала в себя взрывные работы — убрано около 600 кубометров горных пород.

«Для нас это знаковое событие. Участок находится в западной части региона, от границы Башкирии до Кропачево всего 60 километров. Симская эстакада — одна из самых больших, которые сегодня строятся в нашей стране. Надеемся, что в следующем году весь участок новой трассы будет введен в эксплуатацию. Четырехполосная дорога обеспечит безопасность, она сделана по самым современным стандартам и требованиям. Ну и, конечно, это комфорт и качество для наших автомобилистов», — сказал Алексей Текслер.





После открытия Алексей Текслер посмотрел выставку парада дорожной техники, в котором представлены отечественные тракторы, краны, бульдозеры, снегоходы и другое.