В Челябинске запустили новый сервис аренды электросамокатов

Их фирменный цвет — зеленый

На улицах в центре Челябинска расставили самокаты кикшеринговой компании «Карусель», работающей в российских регионах по франшизе. Их отличает яркий зеленый цвет, на руле, как правило, размещены инструкции по эксплуатации. Об этом сообщают читатели информагентства.

«Видел, что появились новые зеленые самокаты возле Кировки, но пока пользуюсь транспортными средствами другой кикшеринговой компании, когда возвращаюсь с работы. Если цена за услуги „зеленых“ будет выгоднее, то буду арендовать их», — говорит челябинец Максим.

Компания «Карусель» занимается предоставлением транспорта в аренду с 2017 года. У сервиса есть опыт в разработке собственной шеринговой платформы, программировании микроэлектронных компонентов для управления транспортом. В основе идеологии компании — экологический аспект.

«Помогаем нашим городам и миру становиться экологичнее при помощи использования „зеленого“ транспорта», — говорится на официальном сайте компании.

Бренд компании представлен в российских регионах по франшизе. Ее приобретение гарантирует прибыль от 550 тыс. рублей в месяц, говорится на официальном сайте компании «Карусель».

У зеленых самокатов отсутствует складной механизм, есть защита от влаги, болты спрятаны в корпус. Также значительно усилен рулевой механизм, а батарея держит заряд дольше, чем у других серийных моделей. Кнопки отсутствуют, так как самокат управляется при помощи приложения. Допустимый вес пассажира — не более 100 килограммов.

ИА «Первое областное» отправило запрос в компанию «Карусель» с просьбой прокомментировать информацию о запуске сервиса в Челябинске. На момент публикации материала ответа не поступило.

В апреле в Челябинске открыла сезон кикшеринговая компания Whoosh, которая второй год представлена на рынке мегаполиса. В компании Urent, которая в прошлом году размещала фиолетовые самокаты на городских улицах, сообщили, что переносят старт открытия сезона на неопределенный срок, поскольку ищут новых партнеров в Челябинске.

