В Челябинске открыли сезон аренды электросамокатов

Сервис Whoosh в этом году на 60% увеличит количество транспортных средств

Сервис аренды электросамокатов Whoosh объявил о старте сезона в Челябинске. В этом году парк увеличится на 60%, на улицы поставят более 2 тыс. средств передвижения, а зона покрытия сервиса увеличится. Как сообщает корреспондент ИА «Первое областное», самокаты уже поставили на пересечении улицы Энгельса и проспекта Ленина.

Зона покрытия сервиса увеличится за счет новых точек аренды самокатов в Тракторозаводском, Советском и Ленинском районах. В этом году в базовом тарифе старт поездки стоит 50 рублей, минута — 6 рублей. В зависимости от спроса, числа доступных самокатов, их заряда и других параметров, алгоритм динамического ценообразования может повышать или понижать стоимость.

«Все электросамокаты прошлого года прошли комплексное техническое обслуживание: обновлены все ходовые элементы, установлены новые шины, грипсы, восстановлены лакокрасочное покрытие и оклейка. В сезоне 2022 на улицах Челябинска также появится новая модель самоката, оснащенная дашбордом с дополнительными функциями, индикаторными знаками, более надежной фиксацией смартфона и возможностью беспроводной зарядки смартфона во время поездки», — сообщила представитель компании Юлия Камойлик.

В приложении Whoosh появился навигатор. С его помощью приложение поможет проложить пеший маршрут до выбранного пользователем самоката, затем — путь на самокате до парковки, ближайшей к точке назначения, и маршрут от парковки до выбранного адреса.

«Все ремонтные и подготовительные работы, а также закупку новых самокатов и запчастей мы проводим зимой. Мы используем программное обеспечение и IoT-модуль самоката собственной разработки, купленные самокаты мы кастомизируем в России. Шеринговая платформа, приложения и прошивки самоката — наши собственные разработки», — пояснили в пресс-службе Whoosh.

Whoosh уделяет большое внимание обучению пользователей правилам и культуре вождения электросамокатов. В приложении сервиса есть бесплатная «Школа вождения», где каждый желающий еще до поездки может узнать основные правила управления самокатом и этические нормы при поездках по городу. В новом сезоне планируется организация школы на улицах в Челябинске.

В прошлом году жители и гости Челябинска проехали более 2,5 млн километров на электросамокатах Whoosh. Горожане стали активнее использовать электросамокаты как замену автомобилю, такси и каршерингу — более 90% всех поездок были совершены по транспортному, а не развлекательному сценарию. В настоящее время в приложении отключена возможность оплаты через ApplePay и GooglePay. При этом пользователи могут привязать карты напрямую к аккаунту. Этот способ работает в полном объеме, независимо от платежной системы (Visa, Mastercard, Мир).

В 2021 году в Челябинске работали два сервиса аренды электросамокатов — Whoosh и Urent. Самокаты Urent пока не появились на улицах города. Как сообщили в пресс-службе компании, сейчас ищут партнера, который был бы готов работать по франшизе.