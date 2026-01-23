В Челябинске за три года выпечка домашнего пирога подешевела на 15%

Выяснили, во сколько сегодня обойдется мучное изделие с начинкой

Тренд «а-ля рус» добрался и до челябинского общепита. В меню местных закусочных и ресторанов все чаще можно встретить кулебяки и расстегаи, но домашняя еда всегда считалась вкуснее. Во Всемирный день пирога, который ежегодно отмечают 23 января, в редакции ИА «Первое областное» подсчитали, как за год и три года изменилась стоимость домашнего пирога с сытной начинкой из курицы и капусты.

Еще пару лет назад в Госдуме предлагали заменить расчеты «индекса шаурмы» на одно из блюд отечественной кухни, к примеру кулебяку — это такой пышный пирог с начинкой. «Индекс кулебяки» пока так и не стал экономическим барометром, но популярность самого пирога за последние годы значительно выросла в российских регионах. Его сегодня челябинские хозяйки готовят дома у себя на кухне.

В качестве эксперимента мы решили сравнить, насколько в январе 2026 года выросли расходы челябинской домохозяйки на приготовление кулебяки с начинкой из курицы и капусты (традиционный рецепт) в сравнении с январем 2025 года и январем 2023 года.

Согласно рецепту, для пышного исконно русского пирога потребуется сначала замесить сдобное тесто — смешать молоко (300 мл), яйцо (1 шт.), муку (500 граммов), дрожжи (1 пакетик), добавив соль и сахар по вкусу. Затем приготовить начинку, для нее потребуется — морковь (1 шт.), капуста (300 граммов), курица (1 грудка), лук (1 шт.), соль и перец по вкусу.

Средние цены на продукты взяли из данных Росстата и подсчитали по граммовке расходы на приготовление кулебяки.

По данным Росстата, охлажденное мясо курицы сегодня можно приобрести по цене 237,2 рубля за кило (227,2 рубля в январе 2025 года) молоко 3,2% жирности обойдется в 98 рублей за литр (в прошлом году 90 рублей). Подешевели за год в челябинской рознице овощи: так, капуста обойдется в 36 рублей за кило (ранее 49 рублей), морковь — 46 рублей за кило (в прошлом году 49 рублей), лук — 44 рубля за кило (ранее 53 рубля). Стоимость десятка куриных яиц снизилась с 108 рублей в январе 2025 года до 98 рублей в январе 2026 года, стоимость муки уменьшилась с 56 до 54 рублей за кило. Пакетик дрожжей обойдется в 20 рублей за штуку.

С учетом граммовки по рецепту мы рассчитали среднюю стоимость приготовления кулебяки в Челябинске в январе 2026 года. По нашим расчетам, этот старорусский пирог с сытной начинкой обойдется сегодня челябинским хозяюшкам в 238,4 рубля.

В январе 2025 года затраты на него составляли 239,1 рубля (на 0,29% больше). В январе 2023 года расходы на приготовление домашней кулебяки были равны 274,2 рубля. Из-за снижения цен на овощи, муку и куриные яйца стоимость приготовления пирога за три года уменьшилась на 15%.