В Кассельском музее создан кружок, одна из его целей — сохранение кулинарного наследия нагайбаков, сообщает корреспондент медиахолдинга «Первый областной». Два раза в месяц девочки учатся готовить блюда нагайбакской кухни. Занимается с ними сотрудник Кассельского музея Татьяна Кузнецова.
Современный образ жизни, ее ускоренный темп не должны привести к потере уникальных рецептов и приемов приготовления блюд. Так считают кассельцы. Поэтому и прилагают усилия для сохранения и передачи наследия своих предков будущим поколениям.
Татьяна Николаевна поделилась рецептом нагайбакских пирогов «жилек пиругы». «Жилек» значит «ягоды». Чаще всего для начинки используют ароматную сушеную землянику.
«Земляника в почете у нагайбаков, ее сушили в русской печи на больших листах. Пироги можно делать закрытые и открытые. Их готовят для всех праздничных столов — свадьба, помолвка, проводы в армию», — рассказала Татьяна Кузнецова.
Рецепт нагайбакского пирога с начинкой из сушеных ягод «Жилек пиругы»
Поставьте опарное сдобное тесто. С вечера запарьте сушеные ягоды в кипятке.
Немного прокипятите с утра с очень маленьким количеством воды. Воду слейте, пропустите ягоды через мясорубку. Добавьте по вкусу сахар.
Тесто разрежьте и сделайте маленькие шарики, поставьте расстаиваться. Раскатайте их как на обыкновенные пироги, толщиной в 1–1,5 см.
Распределите начинку по половине сочня. На другой половине сделайте надрезы. Накройте начинку и защипайте край.
Выложите пироги на смазанный противень. Дайте подняться и выпекайте.
Готовые горячие пироги смажьте растопленным сливочным маслом. Остужайте в том же противне, в котором пекли.