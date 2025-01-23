В День пирога делимся рецептом нагайбакской выпечки

Традицию готовить «жилек пиругы» сохранили в Кассельском музее

В Кассельском музее создан кружок, одна из его целей — сохранение кулинарного наследия нагайбаков, сообщает корреспондент медиахолдинга «Первый областной». Два раза в месяц девочки учатся готовить блюда нагайбакской кухни. Занимается с ними сотрудник Кассельского музея Татьяна Кузнецова.

Современный образ жизни, ее ускоренный темп не должны привести к потере уникальных рецептов и приемов приготовления блюд. Так считают кассельцы. Поэтому и прилагают усилия для сохранения и передачи наследия своих предков будущим поколениям.

Татьяна Николаевна поделилась рецептом нагайбакских пирогов «жилек пиругы». «Жилек» значит «ягоды». Чаще всего для начинки используют ароматную сушеную землянику.

«Земляника в почете у нагайбаков, ее сушили в русской печи на больших листах. Пироги можно делать закрытые и открытые. Их готовят для всех праздничных столов — свадьба, помолвка, проводы в армию», — рассказала Татьяна Кузнецова.

Рецепт нагайбакского пирога с начинкой из сушеных ягод «Жилек пиругы»

Поставьте опарное сдобное тесто. С вечера запарьте сушеные ягоды в кипятке.

Немного прокипятите с утра с очень маленьким количеством воды. Воду слейте, пропустите ягоды через мясорубку. Добавьте по вкусу сахар.

Тесто разрежьте и сделайте маленькие шарики, поставьте расстаиваться. Раскатайте их как на обыкновенные пироги, толщиной в 1–1,5 см.

Распределите начинку по половине сочня. На другой половине сделайте надрезы. Накройте начинку и защипайте край.

Выложите пироги на смазанный противень. Дайте подняться и выпекайте.

Готовые горячие пироги смажьте растопленным сливочным маслом. Остужайте в том же противне, в котором пекли.