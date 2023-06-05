В Троицке испекли самый большой вишневый пирог в России

Лакомство массой свыше полутонны занесли в Книгу рекордов страны

В Троицке Челябинской области испекли самый большой вишневый пирог в России, который попал в Книгу рекордов страны. Вес пирога — 500,5 килограмма. Об этом сообщили на странице Книги рекордов России в социальной сети «ВКонтакте».

Рекорд был зарегистрирован накануне, 4 июня. Рекордсменами указаны администрация Троицка и индивидуальный предприниматель Наталья Волошенко.

Также на странице Книги рекордов сообщается, что для создания пирога использовали особый сорт вишни — троицкий, который славится вкусными и крупными ягодами. А появился такой сорт, согласно легенде, благодаря особому прощанию юноши и девушки.

«Однажды возле одинокого дикого куста вишни встретились прекрасная девушка и статный юноша и с первого взгляда полюбили друг друга. Ему надо было уезжать, и они договорились встретиться у этого же куста через год. Он хотел поцеловать ее на прощанье, но закон запрещал влюбленным обмениваться поцелуями, и тогда он сказал: „Я поцелую каждую вишенку с этого куста в знак любви к тебе“. Девушка сделала то же самое. Через год, придя к тому самому кусту, они обнаружили, что кислые ягоды дикой вишни стали необычайно вкусными, сладкими, сочными и крупными»,— гласит легенда.

Так и появился особый сорт троицкой вишни, а пироги с ней стали символом богатства, плодородия и семейного счастья.