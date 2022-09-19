В Челябинске за 28 млн рублей изучат необходимость продления метротрама до ЮУрГУ

Линию «Восток — Запад» хотят протянуть до улицы Тернопольской

Компания «Челябинский метротрамвай» объявила тендер по поиску подрядчика для обоснования инвестиций в продление ветки «Восток — Запад». Планируется протянуть ее под землей, под проспектом Ленина от площади Революции до ЮУрГУ. Эксперты должны изучить, насколько эффективными будут вложения в этот проект и какую экономическую выгоду получит город. Начальная стоимость контракта — 28 млн рублей.

Выполнить работу нужно до 25 декабря этого года. К 1 марта 2023-го необходимо согласовать исследование с госэкспертизой.

Длина ветки метротрама от улицы Красной до Тернопольской с подземной остановкой может составить 1,7 км. Возле парка Гагарина планируется сделать тупик с разворотным кольцом.





Как ранее сообщало ИА «Первое областное», в качестве еще одного перспективного направления метротрама рассматривается продление линии в Ленинский район. Ветка может пройти через мост над железнодорожными путями. Экономическую обоснованность этой идеи тоже еще предстоит изучить.

В конце лета в Челябинске произошло историческое событие. Заключили договор на проектирование и строительство первой ветки метротрамвая. Уже к 2026 году построят линию «Север — Юг». Корреспондент Первого областного информагентства собрал вопросы горожан из соцсетей и с форумов, нашел ответы в техзадании и пообщался с экспертами.