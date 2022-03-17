Во второй половине марта начнется ремонт моста через реку Миасс на улице Северный Луч, по которой можно проехать в Металлургический район Челябинска. Работы будет выполнять компания «КамаМост» из Перми. Она победила в аукционе комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска. Контракт с фирмой уже заключен, сообщается на сайте госзакупок. На работы направят 146,6 млн рублей.
Ремонт моста протяженностью 102,3 метра проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы планируется завершить к 20 октября 2023-го. К этому сроку «КамаМост» отремонтирует опоры моста и пролетные строения, обновит проезжую часть и тротуары, заменит перила, восстановит освещение и систему водоотведения. Интересно, что документы для ремонта в 2020 году разработала эта же организация.
ООО «Проектно-строительная компания КамаМост» работает с 2011 года, сказано в базе данных «СБИС». Организация занимается строительством зданий, дорог, мостов, разрабатывает документацию. Компания побеждала уже в 55 аукционах. За работы организация получила суммарно 1,1 млрд рублей.
«КамаМост» известна в Челябинске. Компания разрабатывала документацию для ремонта путепровода по Троицкому тракту у поселка Новосинеглазово, но не выиграла аукцион на саму модернизацию объекта. Заявлялась организация и на разработку проекта моста по улице Энгельса, но не победила в конкурсе. В области компания тоже работала. Так, она ремонтировала путепровод через железную дорогу на трассе М-5 и мост через реку Синару.