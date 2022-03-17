В Челябинске за 146 млн рублей отремонтируют мост на улице Северный Луч

Движение по путепроводу ограничат

Во второй половине марта начнется ремонт моста через реку Миасс на улице Северный Луч, по которой можно проехать в Металлургический район Челябинска. Работы будет выполнять компания «КамаМост» из Перми. Она победила в аукционе комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска. Контракт с фирмой уже заключен, сообщается на сайте госзакупок. На работы направят 146,6 млн рублей.

Ремонт моста протяженностью 102,3 метра проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы планируется завершить к 20 октября 2023-го. К этому сроку «КамаМост» отремонтирует опоры моста и пролетные строения, обновит проезжую часть и тротуары, заменит перила, восстановит освещение и систему водоотведения. Интересно, что документы для ремонта в 2020 году разработала эта же организация.





ООО «Проектно-строительная компания КамаМост» работает с 2011 года, сказано в базе данных «СБИС». Организация занимается строительством зданий, дорог, мостов, разрабатывает документацию. Компания побеждала уже в 55 аукционах. За работы организация получила суммарно 1,1 млрд рублей.

«КамаМост» известна в Челябинске. Компания разрабатывала документацию для ремонта путепровода по Троицкому тракту у поселка Новосинеглазово, но не выиграла аукцион на саму модернизацию объекта. Заявлялась организация и на разработку проекта моста по улице Энгельса, но не победила в конкурсе. В области компания тоже работала. Так, она ремонтировала путепровод через железную дорогу на трассе М-5 и мост через реку Синару.