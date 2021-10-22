На пешеходной части улицы Кирова начали монтаж светодиодного тоннеля, чтобы успеть завершить работы к концу декабря.

Впервые светомузыка на Кировке появилась в декабре 2019 года и с тех пор она появляется в центре Челябинска ежегодно.