На челябинской Кировке начали установку новогодней иллюминации

Праздничное освещение на пешеходной улице традиционно загорится в декабре

На пешеходной части улицы Кирова начали монтаж светодиодного тоннеля, чтобы успеть завершить работы к концу декабря.



Впервые светомузыка на Кировке появилась в декабре 2019 года и с тех пор она появляется в центре Челябинска ежегодно.

