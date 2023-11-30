В Челябинске ввели в эксплуатацию новое восьмиэтажное здание налоговой службы

В офисе смогут работать более 970 сотрудников

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию нового административного здания для инспекции Федеральной налоговой службы России на перекрестке улиц Труда и Энгельса в Челябинске. Это значит, что скоро в него переедут сотрудники ведомства. Строительство офиса площадью около 15 тысяч квадратных метров завершили в сентябре, сообщает пресс-служба «Единого заказчика».

«Для комфортной работы сотрудников и обслуживания посетителей там создано современное деловое пространство — офис оснащен всем необходимым технологическим оборудованием и мебелью. В здании появились кабинеты, переговорные комнаты, а также архивное помещение»,— рассказали в компании.

Работать в офисе будут более 970 сотрудников ФНС. На первом этаже здания обустроен операционный зал с 22 окнами для приема посетителей, а на восьмом — конференц-зал на 200 мест. Кроме того, есть подземная парковка.

Новое здания для УФНС построила московская компания «Сибиряк». С ней заключали контракт на 1,21 млрд рублей. Подрядчик приступал к работам осенью 2021 года. Возведение здания шло в рамках федеральной адресной инвестиционной программы.