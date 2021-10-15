В Челябинске дали старт строительству здания федеральной налоговой службы

Объект, который возведут в центре города, планируют сдать в 2023 году

В Челябинске в пятницу, 15 октября, заложили капсулу времени в основание будущего здания федеральной налоговой службы. Тем самым в городе дали старт строительству нового здания, которое возведут на пересечении улиц Энгельса и Труда. В мероприятии приняла участие глава города Наталья Котова, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Новое здание планируют сдать к концу 2023 года.

«В город сейчас вольется миллиард двести инвестиций, которые будут освоены здесь. Следовательно, наши строительные компании будут зарабатывать, а их сотрудники — кормить свои семьи. Нас очень радует, что здания детских садов, в которых находится часть налоговых инспекций, вернется в муниципальную собственность, и мы сможем реконструировать эти здания. Это даст нам определенное количество мест, и мы сможем через какое-то время принять детей. Надеюсь, мы уложимся в тот срок, который подрядчики называют, и буквально через два года будем открывать это здание», — прокомментировала мэр Челябинска Наталья Котова.

Восьмиэтажное здание с подземной парковкой для регионального управления Федеральной налоговой службы построят на перекрестке улиц Труда и Энгельса в Челябинске. Согласно техническому заданию, застройщику нужно возвести объект общей площадью 15 тыс. кв. м. В нем смогут работать 800 сотрудников налоговой службы. На первом этаже планируется обустроить операционный зал с 22 окнами, на восьмом — конференц-зал на 200 мест. Завершить строительство подрядчик (московская компания «Сибиряк») должен в течение 18 месяцев.

Как ранее сообщали ИА «Первое областное» в пресс-службе УФНС России по Челябинской области, средства на строительство здания направлены в рамках выполнения федеральной адресной инвестиционной программы России. Какие именно структуры налоговой службы будут размещаться в новом объекте, пока неизвестно.

