В Челябинске запускают новый автобусный маршрут для жителей Ленинского района

Он будет доставлять жителей поселка Сухомесово до места пересадки на другой общественный транспорт

С 1 января 2023 года в Челябинске начнет работу новый автобусный маршрут специально для жителей поселка Сухомесово в Ленинском районе, сообщили в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области». Подвозящий транспорт будет доставлять пассажиров до транспортно-пересадочного узла «Чистопольская», где они смогут сесть на другой автобус или на трамвай.

Маршрут № 61 будет обслуживать один малый автобус. В праздничные дни с 1 по 8 января он будет отправляться в первый рейс от улицы Чистопольской в 10:20, от поселка Сухомесово в 10:40.

С 9 января автобус начнет ходить от Чистопольской в 06:20, от поселка Сухомесово в 06:40.

Последний рейс от Чистопольской — в 18:30, от поселка Сухомесово — в 18:10 во все дни.





Зимой автобус будет ходить каждые 40 минут. Летом (с 1 мая по 30 сентября) число рейсов обещают увеличить.

Для пассажиров с безлимитным проездным или единым пересадочным билетом пересадка с подвозящего автобуса на другой транспорт не потребует дополнительных трат.