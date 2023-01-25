На автобусы из Челябинска до Белого Хутора выделят 376 млн рублей

Речь идет о пригородном маршруте № 136К

В Челябинске объявили аукцион по поиску перевозчика, который выведет на пригородный маршрут № 136К до Белого Хутора 12 автобусов. На эти цели готовы выделить более 376 млн рублей. Информацию о торгах разместили на сайте госзакупок.Заказчиком выступило подведомственное региональному Миндору ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».Маршрут № 136К при этом останется прежним: поселок Западный (микрорайон Белый Хутор), микрорайон Привилегия, микрорайон Просторы, микрорайон Вишневая Горка, микрорайон Женева, поселок Западный, сад Заречный-2, сад Заречный, развилка, поселок Шершни, плотина, детский комплекс, гостиница «Турист», ТК «Калибр», улица Худякова, улица Доватора, Дорожная больница, ДК Колющенко, магазин «Губернский», улица Федорова, завод Колющенко, железнодорожный вокзал (Степана Разина), привокзальная площадь, железнодорожный вокзал.В обратном направлении автобус будет останавливаться на следующих остановках: железнодорожный вокзал, пригородный вокзал, магазин «Губернский», ДК Колющенко, Дорожная больница, улица Доватора, улица Худякова, ТК «Калибр», гостиница «Турист», детский комплекс, плотина, поселок Шершни, развилка, сад Заречный, сад Заречный-2, поселок Западный, микрорайон Женева, микрорайон Вишневая горка, микрорайон Просторы, микрорайон Привилегия, поселок Западный (микрорайон Белый Хутор).Протяженность всего маршрута составляет 42,4 километра. Согласно расписанию, первый рейс будет отправляться в 6 утра. А последний прибывает на конечную остановку в 22.50. За день должно быть 65 рейсов.Перевозчик, согласно документации с сайта госзакупок, должен вывести на маршрут максимум 12 автобусов зеленого цвета. При этом дата выпуска транспорта, который выйдет на рейс, должна быть не ранее июня 2022 года, чтобы у пассажиров не возникало «физиологического и психологического дискомфорта».Во всех автобусах должны быть кондиционеры и системы отопления. Транспорт должен быть оборудован терминалами с подключенными к ним валидаторами, а также оснащен минимум 23 сидячими местами.Заявки на участие в конкурсе принимают до 9 февраля 2023 года. Контракт с победителем вступит в силу со дня его подписания и будет действовать до 28 февраля 2026 года.