В Челябинске рассчитали эффективность маршрутов для метротрамвая

ГК «Авуар» озвучила результаты аудита концепции скоростного транспорта

В Челябинске рассчитали эффективность маршрутов для метротрамвая, разработанных в рамках контракта проектной организацией АО «Моспроект-3» (г. Москва). Из трех предложенных вариантов аудиторы Группы компаний «Авуар» (г. Челябинск) определили наиболее экономически выгодный.

«Специалисты аудиторско-консалтинговой группы „Авуар“ дали оценку социально-экономических эффектов от реализации проекта „Строительство линии скоростного транспорта в Челябинске“. Такую работу сотрудники выполняли впервые, поскольку метротрам — достаточно новое направление в развитии российского транспорта, поэтому сложившейся практики оценки маршрутов в стране как таковой нет», — сообщил директор по развитию ГК «Авуар» Максим Левченко.

Результатом оценки социально-экономических эффектов от реализации инфраструктурного проекта является количественная оценка прироста валового внутреннего продукта, рассчитанного на основе прироста валовой добавленной стоимости. Расчеты проводились с учетом экономии времени в пути для пассажиров и грузов, повышения безопасности транспортных перевозок.

Проектная организация АО «Моспроект-3» представила на рассмотрение аудиторов ГК «Авуар» транспортное моделирование трех вариантов расположения трасс метротрамвая.

Результаты имитационного моделирования показали, что наиболее эффективным расположением трасс является третий вариант, имеющий наиболее разветвленную структуру линий метротрамвая. Он предусматривает завершение строительных работ до 2026 года. Общий объем расходов на реализацию инфраструктурного проекта в этом случае составит 68 млрд 266 млн рублей.

«При этом прирост валовой добавленной стоимости на инвестиционной стадии инфраструктурного проекта составит 29 млрд 942 млн рублей, а прирост валовой добавленной стоимости на эксплуатационной стадии инфраструктурного проекта составит 17 млрд 165 млн рублей», — пояснил Максим Левченко.

Важнейшим социально-экономическим эффектом реализации проекта является монетизированный эффект экономии времени в пути, который составил за всю эксплуатационную стадию (до 2036 года) — 20 млрд 829 млн рублей.

Аналитики компании «Авуар» установили, что прирост валового внутреннего продукта Российской Федерации в связи с экономией времени в пути составит 51 млрд 605 млн рублей.

В ближайшее время АО «Моспроект-3» представит четвертый вариант маршрута челябинского метротрамвая, который также пройдет финансовый аудит в ГК «Авуар». После того как будет определен самый эффективный маршрут для челябинского метротрама, сведения о нем будут представлены на рассмотрение в правительство Челябинской области.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что строительство метротрамвая в Челябинске завершат к концу 2025 года. На реализацию проекта направят 73 млрд рублей, в 2022 году планируется освоить порядка 8 млрд рублей.