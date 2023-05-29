В Челябинске пройдет всероссийский форум по импортозамещению

Мероприятие состоится с 8 по 9 июня

В Челябинске с 8 по 9 июня пройдет всероссийский форум «От импортозамещения к технологическому суверенитету». На мероприятии соберутся участники из более чем 30 регионов России. Они обсудят возможности межрегиональной кооперации для обеспечения экономической независимости и производственной безопасности страны.

Организаторами форума выступают министерство промышленности и торговли Российской Федерации, правительство Челябинской области, областной Минпром, федеральный и региональный Фонды развития промышленности (ФРП), а также Агентство международного сотрудничества Челябинской области.



«Обеспечить производственную независимость страны — важнейшая задача, стоящая сегодня перед всеми российскими регионами, и в первую очередь перед такими индустриальными лидерами, как Южный Урал. Поэтому мы вновь решили собрать в Челябинске представителей органов власти и институтов развития, руководителей муниципалитетов и предприятий, предпринимателей и отраслевых экспертов, специалистов банковской и инвестиционной сфер со всей России. Программу мероприятия мы постарались выстроить так, чтобы уже второй всероссийский форум этой тематики, проходящий в нашем регионе, оказался площадкой с максимально практической направленностью, участники которой смогут провести конструктивный диалог в координатах бизнес — власть — наука, обменяться опытом с коллегами из других регионов, найти еще больше различных вариантов для роста и развития и в итоге совместно выработать эффективный алгоритм дальнейших действий», — говорит губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В повестке форума актуальные в современных реалиях проблемы: увеличение производительности труда, кооперация промышленных предприятий с вузами, импортозамещение, выстраивание внешнеэкономических связей и организация новых логистических коридоров.

«Сейчас, в условиях кардинальной смены всей мировой экономики, огромное значение имеет формирование технологического суверенитета нашей страны. Для успешного научно-технического и промышленного развития нужны собственные технологии и инфраструктура. И многие российские предприятия уже добились впечатляющих успехов в этом направлении, в своих отраслях обеспечивая независимость отечественной промышленности от внешних факторов. На нашем форуме они смогут обменяться опытом и наладить друг с другом прямой контакт. При этом мы обсудим достижение технологического суверенитета не только в промышленности, но и в таких сферах, как образование, сельское хозяйство, IT, здравоохранение, и постараемся, чтобы по итогу наше мероприятие получилось таким же практически полезным и результативным, как год назад», — отмечает директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков.

Форум пройдет в Центре международной торговли (пр. Ленина, 35). В первый день участники на круглых столах обсудят проблемы IT, агропрома, здравоохранения, образования и науки. Также пройдет Всероссийская биржа промышленной кооперации. Заказчики и поставщики со всей страны встретятся вместе, чтобы выстроить кооперационные цепочки и наладить сотрудничество. Центральным событием второго дня станет пленарная сессия «Формирование технологического суверенитета, обеспечивающего научно-техническое и промышленное развитие для создания и поддержки собственных разработок», участие в которой примут глава региона Алексей Текслер и федеральные спикеры. Перед зданием ЦМТ установят шатер, в котором пройдет выставка импортозамещающей продукции.

Регистрация участников, программа, спикеры и вся актуальная информация — на сайте форум74.рф.

Первый всероссийский форум, посвященный теме импортозамещения, прошел в Челябинске в прошлом году. В нем приняли участие около 1000 экспертов со всей России (с учетом присоединившихся онлайн).