В Челябинске подводят предварительные итоги форума «Импортозамещение. Новые возможности»

В мероприятии приняли участие около 1000 российских экспертов

Челябинская область — один из самых передовых российских регионов не только по темпам экономического развития, но и по быстроте реакции на те проблемы, с которыми сталкивается сегодня наша страна. Об этом замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных заявил на открытии пленарной сессии «На что ориентироваться промышленности в условиях санкционных ограничений», ставшей центральным событием I Всероссийского форума «Импортозамещение. Новые возможности». Он проходил в Челябинске 25 и 26 мая и, по отзывам участников, стал именно такой эффективной мерой оперативного реагирования на вызовы времени.

Замминистра поблагодарил губернатора и правительство Южного Урала за то, что держат руку на пульсе, а предприятия области — за то, что моментально включились в процессы импортозамещения, обеспечив бесперебойную работу производств. Акцент на ведущую роль нашего региона сделал в своем приветственном слове и полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

«Президент России, органы власти всех уровней уделяют особое внимание вопросам форсированной реализации проектов импортозамещения в различных отраслях промышленности. Проведение форума в Челябинской области неслучайно — недавно здесь открылся первый в стране региональный центр импортозамещения. Была разработана уникальная информационная платформа, объединившая потребности и возможности отечественных предприятий и потребителей», — отметил он.

На данный момент через цифровой ресурс, ставший действенной площадкой для создания новых кооперационных цепочек между предприятиями нашей области и других регионов, прошло уже более 300 заявок от производителей и 250 — от заказчиков. Все они оперативно отрабатываются специалистами. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил на форуме с инициативой, горячо поддержанной его участниками со всей страны, — объединить аналогичные региональные базы данных и создать в стране единый информационный специализированный портал по импортозамещению.

«Считаю такой шаг целесообразным, поскольку это серьезно облегчит промышленникам процесс взаимодействия, поможет выстроить новые кооперационные и логистические цепочки. В новых условиях особенно важно восстанавливать и укреплять межрегиональные экономические связи, обеспечить постоянный обмен опытом между компаниями, органами власти и муниципалитетами, чтобы найти еще больше различных вариантов для роста и развития. Поэтому в нынешнем форуме участвуют представители более чем тридцати регионов страны — руководители предприятий, предприниматели, отраслевые эксперты, специалисты банковской и инвестиционной сфер. И сегодня у нас есть отличная возможность обсудить самые острые вопросы, наладить горизонтальное сотрудничество, получить от производителей обратную связь по наиболее востребованным сейчас мерам поддержки», — подчеркнул Алексей Текслер.

За последние месяцы для решения задач импортозамещения в России внедрено уже более сотни только федеральных мер поддержки. Из бюджета Челябинской области на стабильное функционирование региональной промышленности с начала года выделено более 1 млрд рублей. В первую очередь средства идут на адресную помощь компаниям в реализации проектов, обеспечивающих выпуск импортозамещающей продукции или позволяющих существенно нарастить ее объемы.

«Сегодня, по сути, любой коммерчески успешный проект так или иначе связан с импортозамещением. Если раньше решение производить какую-то продукцию здесь или закупать ее за рубежом принималось исходя из экономической целесообразности, то сейчас вопрос решается однозначно в пользу местных производителей. И одна из важнейших задач, которые выполнил форум, — показать их возможности потенциальным заказчикам по всей стране», — уверен заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

Он напомнил, что процессы импортозамещения в нашей стране запущены не вчера и успехи в этой сфере есть у каждого региона. Рассказать о них, обменяться опытом, поделиться своими наработками, установить полезные контакты, обсудить возникающие проблемы и вместе найти для них решения участники форума могли во время многочисленных круглых столов, посвященных самым разным темам, от искусственного интеллекта и IT-технологий до нацпроекта «Производительность труда» и его особой роли в нынешних условиях.

«Мы много говорим о кооперации и производственных цепочках. А ведь они складываются именно на таких мероприятиях, когда представители власти, институтов развития и действующих предприятий видят друг друга, общаются вживую. На форуме мы собрали много интересной информации, получили обратную связь от бизнеса. Суммировав все инициативы, подведя итоги, оцифровав результаты, мы представим все это в виде отчета губернатору, который выведет самые интересные и полезные предложения на федеральный уровень», — рассказал министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий.

Использовать итоги челябинского форума при дальнейшем формировании мер господдержки намерены не только в Минпромторге РФ, но и в федеральном Фонде развития промышленности.

«Мы успели обсудить здесь многие базовые вещи: какие на сегодня есть меры поддержки и как ими грамотно пользоваться, какие есть способы совместной работы, обратного инжиниринга, восстановления логистических цепочек. Опираясь на итоги этого диалога, мы теперь можем вместе по очень короткому пути двигаться в векторе импортозамещения. Уверен, что после форума многие его участники перестроят свою работу и будут достигать результатов значительно быстрее», — говорит первый заместитель директора ФГАУ «Российский фонд технологического развития» Алексей Кузнецов.

На федеральный уровень будет вынесена и одобренная Алексеем Текслером инициатива, выработанная на стратегической сессии «Импортозамещение. Вызовы. Решения», — новый национальный проект «Импортозамещение». Он позволит развивать это направление, опираясь на механизмы уже действующих в стране нацпроектов, и даст возможность быстрее и точнее применять инструменты финансовой поддержки, решать вопросы логистики, технологий, общей базы данных для создания единой модели центров импортозамещения по всей стране.

Всего же во время стратегической сессии более 150 экспертов из 25 регионов России обозначили порядка 50 самых острых на сегодняшний день проблем и предложили эффективные варианты их решения. Директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков представил эти выводы на пленарной сессии в виде презентации.

«Нам было важно привлечь внимание к тем возможностям, которые текущая ситуация открывает в первую очередь перед предприятиями промышленного комплекса Челябинской области и России в целом. И, мне кажется, у нас получилось создать площадку для конструктивного диалога в координатах бизнес — власть — наука. Это то, что сейчас необходимо для ускоренного развития программы импортозамещения. Мы услышали о проблемах, которые беспокоят производителей, непосредственно от них узнали, что мешает им расти, и теперь сможем создать бизнесу и промышленности более комфортные условия для развития», — подытожил глава челябинского ФРП.

Участники Форума «Импортозамещение. Новые возможности», собравшего в Челябинске около 1000 экспертов со всей России (с учетом присоединившихся онлайн), выразили надежду, что он станет ежегодным. Напомним, организаторами всероссийского мероприятия выступили Министерство промышленности и торговли РФ, Российский экспортный центр, областное министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов, федеральный и региональный Фонды развития промышленности, а также Агентство международного сотрудничества Челябинской области.