В Челябинске на форуме по импортозамещению покажут технологические разработки

По итогам встречи скорректируют меры поддержки для бизнеса

«Когда в очном режиме на одной площадке собираются представители государственной власти, больших промпредприятий, МСП и эксперты, форум показал свою эффективность в поисках путей и решений самых различных вопросов, которые возникают в текущих экономических и политических реалиях. Поэтому губернатор Челябинской области Алексей Текслер поддержал инициативу экономического блока областного правительства по проведению в этом году форума уже всероссийского масштаба. Форум вызывает большой интерес»,

— прокомментировал замгубернатора Челябинской области Иван Куцевляк.

«Нам нужна обратная связь от бизнеса на те инструменты, которые мы разрабатываем. Нужны ли они, правильно ли мы понимаем, что необходимо сегодня развивать, какие направления поддерживать. Это тот самый диалог, который мы хотели бы получить»,

— пояснил первый заместитель министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Михаил Кнауб.

«На выставке поговорим, чего удалось достичь, и услышим обратную связь. Это необходимо для совершенствования. Форум — это площадка для диалога»,

— добавил Сергей Казаков.

«Обеспечить производственную независимость страны — важнейшая задача, стоящая сегодня перед всеми российскими регионами, и в первую очередь перед такими индустриальными лидерами, как Южный Урал. Поэтому мы вновь решили собрать в Челябинске представителей органов власти и институтов развития, руководителей муниципалитетов и предприятий, предпринимателей и отраслевых экспертов, специалистов банковской и инвестиционной сфер со всей России. Программу мероприятия мы постарались выстроить так, чтобы уже второй Всероссийский форум этой тематики, проходящий в нашем регионе, оказался площадкой с максимально практической направленностью, участники которой смогут провести конструктивный диалог в координатах бизнес — власть — наука, обменяться опытом с коллегами из других регионов, найти еще больше различных вариантов для роста и развития и в итоге совместно выработать эффективный алгоритм дальнейших действий»,

— сообщал ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер.