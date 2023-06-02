В Челябинске на всероссийском форуме «От импортозамещения к технологическому суверенитету» покажут разработки южноуральских специалистов. На мероприятии также пройдет диалог бизнеса и власти, по итогам которого определят необходимые меры поддержки для предпринимателей и промышленных предприятий. Об этом рассказали спикеры пресс-конференции, посвященной форуму.
Форум «От импортозамещения к технологическому суверенитету» станет продолжением прошлогоднего — «Импортозамещение. Новые возможности». Встреча бизнеса и власти в прошлом году дала свои плоды. Была принята резолюция, которую направили в Минпромторг РФ.
«Когда в очном режиме на одной площадке собираются представители государственной власти, больших промпредприятий, МСП и эксперты, форум показал свою эффективность в поисках путей и решений самых различных вопросов, которые возникают в текущих экономических и политических реалиях. Поэтому губернатор Челябинской области Алексей Текслер поддержал инициативу экономического блока областного правительства по проведению в этом году форума уже всероссийского масштаба. Форум вызывает большой интерес», — прокомментировал замгубернатора Челябинской области Иван Куцевляк.
Региональный Минпром считает одним из ключевых направлений форума обсуждение инструментов поддержки, направленных на импортозамещение и формирование технологического суверенитета страны. Так, в 2022 году промпредприятия области привлекли через различные инструменты поддержки почти 26 млрд рублей. Промпредприятия могут использовать и финансовые, и нефинансовые меры поддержки, например в виде налоговых преференций. В свою очередь, меры поддержки требуют пересмотра и корректировки.
«Нам нужна обратная связь от бизнеса на те инструменты, которые мы разрабатываем. Нужны ли они, правильно ли мы понимаем, что необходимо сегодня развивать, какие направления поддерживать. Это тот самый диалог, который мы хотели бы получить», — пояснил первый заместитель министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Михаил Кнауб.
Согласно статистике, Челябинская область является одним из лидеров по количеству патентов и технологических разработок среди других регионов России. Поэтому, по словам спикеров, всероссийский форум проводят в столице Южного Урала. Регион богат грамотными инженерами, учеными, специалистами. Многие проекты южноуральских специалистов покажут на форуме. Например, системы накопления и образования энергии, разработки в сфере машиностроения и другие технические решения.
В этом году главной темой форума станет достижение технологического суверенитета России. Как уточнил директор Фонда развития промышленности Челябинской области Сергей Казаков, под определением понимается наличие и возможность масштабирования критически важных технологий.
«На выставке поговорим, чего удалось достичь, и услышим обратную связь. Это необходимо для совершенствования. Форум — это площадка для диалога», — добавил Сергей Казаков.
В этом году упор также сделали на межрегиональное сотрудничество. У участников форума будет возможность показать свои наработки, увидеть чужие и найти для себя точки роста.
«Обеспечить производственную независимость страны — важнейшая задача, стоящая сегодня перед всеми российскими регионами, и в первую очередь перед такими индустриальными лидерами, как Южный Урал. Поэтому мы вновь решили собрать в Челябинске представителей органов власти и институтов развития, руководителей муниципалитетов и предприятий, предпринимателей и отраслевых экспертов, специалистов банковской и инвестиционной сфер со всей России. Программу мероприятия мы постарались выстроить так, чтобы уже второй Всероссийский форум этой тематики, проходящий в нашем регионе, оказался площадкой с максимально практической направленностью, участники которой смогут провести конструктивный диалог в координатах бизнес — власть — наука, обменяться опытом с коллегами из других регионов, найти еще больше различных вариантов для роста и развития и в итоге совместно выработать эффективный алгоритм дальнейших действий», — сообщал ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Форум пройдет в Центре международной торговли (проспект Ленина, 35). Он соберет около тысячи участников из 30 регионов России. В первый день пройдут круглые столы и Всероссийская биржа промышленной кооперации. Во второй — основным событием станет пленарная сессия «Формирование технологического суверенитета, обеспечивающего научно-техническое и промышленное развитие для создания и поддержки собственных разработок». В ней будут участвовать глава региона Алексей Текслер и федеральные спикеры. Для гостей форума проведут экскурсии по челябинским промпредприятиям. Регистрация проходит на сайте форум74.рф.
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