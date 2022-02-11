В Челябинске проведут новый ремонт фасада Публичной библиотеки

На работы направят более 22 млн рублей

В Челябинске объявили аукцион на капитальный ремонт фасадов объекта культурного наследия регионального значения — здания Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Заказчиком работ выступает региональный Государственный научно-производственный центр по охране культурного наследия. 21 февраля закончится сбор заявок от компаний. Победителя аукциона определят 24 февраля. Начальная цена контракта составляет 22,45 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок. Согласно техзаданию, работы подрядчику нужно будет выполнить до 30 октября 2022 года. К этому сроку следует полностью переделать прежний ремонт, выполненный с ошибками.

Скандал с обновлением фасада Публичной библиотеки возник в 2020 году. Работы с апреля 2019 года по июнь 2020-го проводила фирма «Евразия-Сервис» из Пермского края. Сумма контракта составляла 18,4 млн рублей. В декабре прокуратура Челябинской области после проверки работ сообщила, что «Евразия-Сервис» не обеспечила сохранность особенностей культурного здания. Ремонт не соответствовал научно-проектной документации и был произведен некачественно. Подрядчик применял материалы ненадлежащего качества, чем нарушил технологию производства работ. По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело за уничтожение объектов культурного наследия.

В феврале 2021 года МВД по Челябинской области возбудило на компанию уголовное дело по факту мошенничества. Было установлено, что ремонт фасада здания проводился с использованием более дешевых материалов, нежели было указано в сметах. Из бюджета было похищено, по предварительным данным, 2 млн рублей.

Напомним, что пермская компания ООО «Евразия-Сервис», которая имеет лицензию на ремонт объектов культурного наследия, выполняла работы не только на фасаде Публичной библиотеки, но и реставрировала памятник Владимиру Ленину на площади Революции, Челябинскую государственную филармонию, Молодежный театр, а также занималась облицовкой бульвара Славы. Ремонты всех этих объектов вызвали крупные скандалы, так как работы также были выполнены с огромными нарушениями.