Ремонт здания публичной библиотеки в Челябинске вылился в уголовное дело

Во время работ не была обеспечена сохранность объекта культурного наследия.

Прокуратура Челябинской области провела проверку ремонта фасада здания Челябинской областной универсальной научной библиотеки, который проводился в период с апреля 2019 года по июнь 2020 года. В рамках контракта на работы было выделено более 18 миллионов рублей. К слову, «публичка» является объектом культурного наследия, поэтому работы должны были проводиться в соответствии с обязательными рекомендациями. Кроме того, подрядчик должен иметь соответствующую лицензию.

Проверка прокуратуры показала, что ООО «Евразия-Сервис» не обеспечила сохранность особенностей культурного здания, а попросту уничтожила его.

«Произведённые работы не соответствуют научно-проектной документации и произведены некачественно. Подрядчик применил материалы ненадлежащего качества, чем нарушил технологию производства работ. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ („Уничтожение объектов культурного наследия“)», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Напомним, что пермская компания ООО «Евразия-Сервис», которая имеет лицензию на ремонт объектов культурного наследия, выполняла работы не только на фасаде публичной библиотеки, но и реставрировала памятник Владимиру Ленину на площади Революции, Челябинскую государственную филармонию, Молодёжный театр, а также занималась облицовкой бульвара Славы. Ремонты всех этих объектов вызвали крупные скандалы, так как работы также были выполнены с огромными нарушениями.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер был недоволен действиями подрядчика. Помимо этого у него есть вопросы и к заказчикам. Он отметил, что его не устраивает ситуация в целом — областным властям необходимо подходить серьёзнее к выбору исполнителей.

Отметим, что ООО «Евразия-Сервис» в 2019 году заключила минимум 10 контрактов на работы в Челябинской области. Большая часть из них — ремонт объектов культурного наследия. Тем, кто будет признан виновным в нарушениях при этих работах, грозит либо многомиллионный штраф, либо лишение свободы на срок до трёх лет.