ГУ МВД России по Челябинской области возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество») при ремонте фасада здания Публичной библиотеки.
Установлено, что с апреля 2019 года по июнь 2020 года фирма «Евразия-сервис» из Пермского края проводила ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Здание Челябинской областной универсальной научной библиотеки» с использованием более дешевых материалов, нежели было указано в сметах. Таким образом из бюджета было похищено, по предварительным данным, два миллиона рублей.
«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ»,
— подтвердили Первому областному информагентству в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Ранее ремонт фасада обернулся уголовным делом по части 1 статьи 243 УК РФ («уничтожение культурного наследия»). Тогда выяснилось, что подрядчик использует материалы ненадлежащего качества и работы не соответствуют заявленным в научно-проектной документации. Также подрядчик сорвал сроки выполнения ремонтных работ, стоимость которых по государственному контракту превысила 18,4 миллиона рублей.
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