В Челябинске приступили к основному этапу строительства первой ветки метротрама

Она будет готова в 2026 году

Второго октября в России празднуется День метростроителя. Символично, что именно сегодня в Челябинске приступили к основному этапу строительства метротрама. Сейчас ведутся работы по сооружению котлована для старта первого тоннелепроходческого комплекса от остановочного пункта «Улица Овчинникова». Как обстоят дела на строительной площадке — в материале ИА «Первое областное».

На площадке по улице Овчинникова в Челябинске работа кипит.





«Здесь располагается стартовый котлован для тоннелепроходческого комплекса. Предполагается идти в направлении на север с этого места, с поворотом на улицу Елькина, двумя тоннелепроходческими комплексами диаметром 6 метров. Эти тоннелепроходческие комплексы будут перебазированы в Челябинск и смонтированы в стартовом котловане, который мы сейчас строим»,— рассказал гендиректор АО «Челябинский метротрамвай» Виталий Передерий.

Так как будущая станция метротрама расположится практически в самом центре города, перед строительством котлована было необходимо подготовить место. Здесь провели работы по выносу инженерных коммуникаций, линий связи, ливневок, водопровода и канализации.





«В настоящий момент мы уже получили четыре положительных заключения экспертизы на четыре из двадцати этапов строительства нашего метротрама. Это позволяет нам открыть производство работ еще на одной площадке, на улице Косарева, на пересечении с проспектом Победы»,— сказал Виталий Передерий.

На том участке находится второй стартовый котлован. Оттуда рабочие будут строить два тоннелепроходческих комплекса по встречному направлению, благодаря чему сроки строительства первой линии метротрама сократятся.

Этап выноса коммуникаций на улице Косарева стартует уже в октябре, он рассчитан на восемь месяцев. Стоит заметить, что на этом месте проходят трамвайные пути. Виталий Передерий сообщил, что на время выноса коммуникаций они будут перенесены на проезжую часть проспекта Победы. При этом трамвайное движение будет закрыто всего на одну ночь.





Согласно плану работ, стартовый котлован на улице Овчинникова будет завершен в начале следующего года.

«В первом квартале 2025 года по улице Овчинникова уже начнется проход. На Косарева сроки определяются по мере выноса коммуникаций, они все действующие и связаны с переключением»,— рассказал Виталий Передерий.

Финансируется проект за счет инфраструктурного бюджетного кредита, общая стоимость проекта — 50 миллиардов рублей.

Первая ветка челябинского метротрамвая будет завершена в 2026 году. Запустить ее планируют в 2027 году.

«Метротрам возьмет на себя 15% самого напряженного трафика, который идет с Северо-Запада в Центральный и Ленинский районы. На поверхности будет сокращение автомобильного и пассажирского потока. Скорость сообщения возрастет до 15−20 минут на транспортировку с Северо-Запада»,— подчеркнул гендиректор АО «Челябинский метротрамвай».







Добавим, что заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин поздравил всех причастных с Днем метростроителя, упомянув Челябинск.

«Развиваем подземку и в регионах. Такие проекты с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов реализуем в Нижнем Новгороде, Красноярске, Челябинске, Санкт-Петербурге и Самаре»,— написал в своем телеграм-канале Марат Хуснуллин.

Автор: Ксения Рындина