В 2024 году 35 челябинских остановок спроектируют под метротрам

А к 2030 году в городе заменят все платформы

В Челябинске под инфраструктуру будущего метротрама готовят и остановки. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта области пояснили, что на этот год планируют спроектировать 35 трамвайных платформ, которые будут соответствовать длинным трехсекционным вагонам.

Модернизировать все трамвайные остановки города планируют до 2030 года.

Новые остановки дорожники назвали эталоном платформы с широкими павильонами, освещением, защитой от брызг и табло прибытия. Пример такой платформы — на улице Цвиллинга, ее установили в 2022 году.