В Челябинске приступили к основному этапу строительства метротрама

Главгосэкспертиза одобрила работы по созданию первого котлована

Работы по сооружению котлована для первого тоннеля на остановке «Улица Овчинникова» уже начались. В данный момент идут буровые работы для создания защитных конструкций. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе правительства региона.

На улице Овчинникова появится котлован длиной 63 метра и шириной от 16 до 19 метров. Его глубина составит 11 метров. Строительные работы линии «Север-Юг» идут полным ходом.

«Связь, водопровод и ливневка уже перенесены. Метростроители начали работы по котловану. Мы продолжаем сотрудничество с „Мосроект-3“ по проектированию следующих этапов», — отметил министр дорого хозяйства и транспорта Алексей Нечаев.

Защитные конструкции котлована выполнят из железобетонных свай и труб.

«На следующем этапе после выемки грунта в котловане будет построен железобетонный лоток для тоннелепроходческого механизма, который проложит первый тоннель до станции «Площадь Революции»,— сообщил гендиректор «Моспроект-3» Константин Матвеев.

Такой же котлован появится на проспекте Победы. Главгосэкспертиза также одобрила проект на стройплощадке № 106 «Улица Косарева».

На завершающем этапе после установки ограждений и выемки грунта будет построен лоток из монолитного железобетона для старта тоннелепроходческого механизма в сторону станции «Торговый центр».