В Челябинске повторно объявили аукцион на расширение М‑5 между Чебаркулем и Миассом

Срок ремонта 10‑километрового участка не изменился

Управление автомобильных дорог «Южный Урал» проводит повторные торги на ремонт участка федеральной трассы М-5 от 1790 км у Чебаркуля до поворота на Миасс. Начальная цена контракта не изменилась и составляет 1,275 млрд рублей. Заявки принимаются до 9 марта, а победителя планируется определить 14 марта. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Ранее аукцион на расширение дороги между Чебаркулем и Миассом был временно приостановлен по решению ФАС после поступившей жалобы от компании «Маркиратор» из Миасса. Она указывала на нарушения закона о контрактной системе. В частности, что характер работ в документации не соответствует их сути. Кроме того, заявитель отмечал, что в стоимость работ включена подготовка рабочей документации. Это невозможно сделать параллельно с ремонтом дороги, а поиск проектной организации может привести к нарушению срока выполнения контракта.

ФАС признала жалобу миасской компании необоснованной. Но предписала заказчику работ отменить протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в аукционе и протокол подведения итогов конкурса. Упрдор «Южный Урал» отменил закупку и решил провести конкурс повторно. Отметим, победителем несостоявшегося аукциона была компания «Союз Автодор» из Иваново. Организация незначительно снизила стоимость работ — до 1,269 млрд рублей.

Сейчас на участке в 10 километров двухполосное движение. При ремонте дорогу расширят до четырех полос. Кроме того, техническим заданием предусмотрены обновление освещения, нанесение разметки и установка дорожных знаков. В 2022 году из федерального бюджета на выполнение работ направят 590 млн рублей, а в 2023-м — 686 млн рублей. Расширение участка федеральной трассы М-5 между Чебаркулем и Миассом завершат до 20 ноября 2023 года.