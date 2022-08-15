В Челябинске изучили разбег цен на разные виды велосипедов как на первичном, так и на вторичном рынках. Стоимость зависит от назначения транспортного средства.
Цены на велосипеды проанализировала Контрольно-счетная палата Челябинской области. Самый дешевый велосипед для взрослых — складной стоимостью 3,1 тыс. руб. Самый дорогой — полупрофессиональный шоссейный. Он обойдется в полтора млн. руб.
Ребенку можно купить велосипед как за 500 руб., так и за 130 тыс. руб. В КСП области напомнили, что перед покупкой можно взять двухколесный транспорт в прокат, если есть сомнения в необходимости покупки.
Напомним, весной этого года цены на велосипеды и комплектующие в Челябинске выросли в среднем на 30%. Причиной послужило колебание курса валют на фоне введения антироссийских санкций.
В КСП области подчеркнули, что проведенный опрос указал на важность создания велоинфраструктуры в Челябинске.
«Следует отметить, что пока существующие велодорожки в основном служат для развлекательных поездок и не подходят для использования велосипедов, как альтернативного вида транспорта. Кроме того, возрастающее количество средств индивидуальной мобильности: электросамокатов, моноколес, сегвеев, гироскутеров и др. — увеличивает опасность движения. Создание функциональной велоинфраструктуры поспособствует решению проблем логистики и безопасности граждан», — обратили внимание в КСП региона.
Этим летом управление архитектуры Челябинска заявило о завершении разработки велостратегии и карты веломаршрутов. Общая длина всех дорожек — 267 километров. Предполагается, что на строительство потребуется 10 лет. Подробнее о проектировании читайте в нашем материале.
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