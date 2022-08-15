В Челябинске посчитали стоимость велосипедов

Минимальная цена составляет 3,1 тыс. руб., максимальная — 1,5 млн. руб.

«Следует отметить, что пока существующие велодорожки в основном служат для развлекательных поездок и не подходят для использования велосипедов, как альтернативного вида транспорта. Кроме того, возрастающее количество средств индивидуальной мобильности: электросамокатов, моноколес, сегвеев, гироскутеров и др. — увеличивает опасность движения. Создание функциональной велоинфраструктуры поспособствует решению проблем логистики и безопасности граждан»,

— обратили внимание в КСП региона.