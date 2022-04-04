Велосипеды в Челябинске подорожали на 30%

Спрос повысился раньше обычного из‑за роста курсов доллара и евро

Как только сходит снег, в городах России начинается велосезон. Не исключение и Челябинск. Обычно горожане пересаживаются на велосипеды в середине апреля — начале мая. Спрос на двухколесный транспорт возрастает как раз перед стартом сезона. Но в этом году покупать велосипеды стали раньше. Причина — в серьезном колебании курсов валют после ввода санкций против России. Кроме того, некоторые боятся дефицита велосипедов из Тайваня. Производители этой страны, выпускающие 55% всех транспортных средств, приостановили поставку своей продукции в Россию. ИА «Первое областное» выяснило, какая ситуация на рынке продажи велосипедов в Челябинске.

В магазине «Кант» подтвердили, что спрос на велосипеды вырос. Однако пока однозначные выводы об этом делать рано, потому что снег еще не сошел. Психологически люди не думают о покупке велосипеда, когда на улице зимняя погода. Есть и рост цен, но на сколько в процентах — корреспонденту ИА «Первое областное» отказались сообщить. Судя по информации на сайте, стоимость велосипедов начинается от 8 тыс. рублей за детские и от 16 тыс. рублей для взрослых.

«Поставки в наш магазин были до санкций, на складе много товара. Основные бренды представлены, выбор большой. Мы работаем только с Европой. Есть проблемы с некоторыми марками, но это единичные случаи. Как такового дефицита нет. Цены на велосипеды и комплектующие выросли. У нас они зависят от курсов доллара и евро», — пояснила управляющая магазином «Кант» Нелли.





О росте цен подробнее рассказал директор магазина «ВелоЭкстрим». По словам Алексея Софьина, велосипеды подорожали на 20—30%. Их стоимость в этом магазине начинается от 11,5 тыс. рублей для детей и от 24,5 тыс. рублей для взрослых. Причина все та же — колебания курсов доллара и евро. Также руководитель магазина подтвердил, что есть дефицит тайваньских велосипедов. Однако это некритично: из азиатской страны поставляют в основном дорогие модели Trek, Merida, Giant, Scott и Colnago.

«Велосипеды собираются и поставляются по предзаказам летом или осенью. 70% товара на новый сезон уже были поставлены в Россию. Но части компаний велосипеды не отдали. Бренда Merida нет в стране, такие велосипеды сейчас в дефиците. Некоторые запчасти тоже. Но в этом случае причина в пандемии и нарушенных цепочках поставок. Цены взлетели на 25 30% из-за скачков валюты. Но после укрепления курса рубля некоторые магазины снизили цены на 10%. Дальнейшее снижение возможно при курсе доллара в 70—80 рублей», — прокомментировал ИА «Первое областное» Алексей Софьин.

О значительном росте спроса сейчас еще рано говорить, потому что зима задержалась и непонятно, когда начнется сезон поездок на двухколесном транспорте. Однако велосипеды в этом году уже покупали. Это нетипично для февраля-марта, но все так же объясняется обеспокоенностью горожан подорожанием. Челябинцы, как отметили в «ВелоЭкстриме», чаще всего интересуются горными велосипедами (от 27,9 тыс. рублей). На эти категории приходится 80% покупок. Остальные 20% — специализированные велосипеды — шоссейные, даунхилльные (от 28 тыс. рублей).





В магазине «Триал-Спорт» корреспонденту ИА «Первое областное» сказали, что цены на велосипеды прежние — от 8,7 тыс. рублей для детей и от 14 тыс. рублей для взрослых. Спрос пока небольшой из-за нестабильной экономической ситуации.

«Новых поставок велосипедов не было, мы продаем имеющиеся у нас. Цены прежние, как в прошлом году. Спрос пока что небольшой. Вероятно, из-за текущей нестабильной ситуации в экономике. В Челябинске популярностью пользуются горные велосипеды. Они стоят от 17 тысяч рублей», — рассказал продавец магазина.





На сайте объявлений «Авито» зафиксировали рост продаж в Челябинске новых и б/у-велосипедов на 31% за первые две недели марта. Стоимость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поднялась на 27% — средняя цена составляет 13 тыс. рублей.

«Активнее всего в регионе приобретают горные велосипеды — их доля составляет 41%, а число продаж в марте выросло сразу на 56%. Каждый третий проданный велосипед — детский. Также можно подобрать профессиональные дорожные и трюковые велосипеды, их выбирает 26% жителей региона. Они удобны для езды по городу, занятий спортом и обучения трюкам», — сообщил ИА «Первое областное» руководитель категории Lifestyle сайта «Авито» Алексей Козловский.

В текущих экономических условиях эксперты «Авито» прогнозируют дальнейший рост продаж велосипедов на вторичном рынке и переориентацию покупателей на этот сегмент.