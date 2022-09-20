Четыре красотки из Челябинской области попали в топ журнала Maxim

Они поедут в Москву, чтобы побороться за звание Miss Maxim — 2022

Четыре девушки из Челябинской области прошли в третий этап конкурса Miss Maxim — 2022. Имена их есть в рейтинге 100 самых сексуальных девушек России. Теперь красотки отправятся в Москву, чтобы принять участие в фотокастинге.



По условиям конкурса сначала девушки высылали свои фото, в сентябре проходило народное голосование, в ходе которого выбирали сотню самых привлекательных.

«По результатам фотокастинга мы поймем, во-первых, что на фото действительно реальная девушка, а не рисунок прямиком из фотошопа», — комментируют в редакции журнала.

Самое высокое (26-е) место в рейтинге среди челябинских девушек заняла 24-летняя Алена Бережная. Она выслала в редакцию журнала свои снимки в стиле ню с банкой варенья.

Также в полуфинал прошла 24-летняя Анастасия Баканова, она мастер перманентного макияжа.

Высоко оценили красоту 30-летней модели Ксении Сычевой из Челябинска, она уже не первый раз участвует в конкурсе Miss Maxim.





В сотню самых горячих вошла и Екатерина Харитонова из Магнитогорска, ей 35 лет.

Из сотни полуфиналисток десять попадут в финал. Главный приз конкурса — корона самой сексуальной девушки России и фотосессия от известного фотографа.