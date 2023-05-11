В Челябинской области учредили памятную дату в честь Уральского добровольческого танкового корпуса

День рождения героического воинского соединения станут отмечать 11 марта

Депутаты регионального ЗСО приняли закон об учреждении новой памятной даты в Челябинской области. Теперь ежегодно 11 марта в регионе будут отмечать День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. Закон направлен на сохранение исторической памяти о подвиге уральцев, которые с боями дошли до Берлина и Праги, передает корреспондент Первого областного информагентства.

Как сообщил на заседании областного парламента начальник управления общественных связей правительства региона Дмитрий Семенов, аналогичные памятные даты, связанные с созданием этого воинского соединения, установлены в Свердловской области и Пермском крае. Корпус был сформирован из жителей трех областей, поэтому памятная дата должна появиться и в нашем регионе.

Отмечать создание корпуса добровольцев, прошедших боевой путь до сердца фашистской Германии, будут каждый год 11 марта. В этот день в 1943 году было принято решение о формировании соединения, а уральцы, оставшиеся в тылу, собрали большие средства на обмундирование своих земляков и боевую технику. Кстати, в начале мая на пешеходной Кировке, откуда 80 лет назад южноуральцы уходили на фронт, открылась выставка «Урал — опорный край державы», где представили фотографии и другие материалы тех лет.

На открытии этой выставки глава региона Алексей Текслер заявил, что сейчас важно, чтобы наши дети знали легендарную историю Челябинска как Танкограда и других городов области. ИА «Первое областное» ранее подробно рассказывало о том, как формировался корпус, сколько южноуральцев ушли на фронт, а также о мифах и цифрах, связанных с самым народным боевым подразделением.

Кстати, недавно в Челябинской области заработал еще один региональный закон: для увековечивания народного подвига в военные годы на зданиях областных органов власти по праздникам теперь вывешивают копии Знамени Победы. К 9 Мая один из главных символов победы над фашизмом появился на здании Заксобрания.