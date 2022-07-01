Недострой на улице Васенко в Челябинске выставили на торги за 19 млн рублей

Здание начали возводить еще в конце 1990‑х

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска (КУИЗО) ищет покупателя на недостроенное шестиэтажное здание на улице Васенко, 94. Его площадь составляет 3,9 тыс. кв. метров. Заявки на аукцион с начальной ценой 19,03 млн рублей принимают с 30 июня по 5 августа, следует из информации на сайте администрации. Торги намечены на 9 августа. По условиям конкурса, задаток для участия составляет 20% от начальной цены — 3,8 млн рублей. Аукцион будет проводиться на повышение с шагом в 1% — 190,3 тыс. рублей.

Один из самых известных городских долгостроев принадлежал компании Артура Никитина «Стройсвязьурал 1». В октябре прошлого года Арбитражный суд Челябинской области в полном объеме удовлетворил иск КУИЗО по изъятию объекта незавершенного строительства через продажу на публичных торгах.

Иск в Арбитраж комитет по управлению имуществом и земельным отношениям направлял в январе 2021-го. Причиной было истечение срока аренды участка площадью 4 тыс. кв. м. В конце 2020 года администрация Челябинска отсудила у компании «Стройсвязьурал 1» 832 тыс. рублей. Задолженность накопилась из-за того, что застройщик не вовремя платил за аренду в 2017—2019 годах.

«Стройсвязьурал 1» начал строить многоярусный торговый комплекс в историческом центре Челябинска в конце 1990-х годов. Артур Никитин тогда входил в круг предпринимателей, приближенных к главе города Вячеславу Тарасову. После того как в 2005 году мэром стал Михаил Юревич, строительство остановили. С тех пор объект стоит замороженным. Администрация Челябинска заявляла о готовности выкупить долгострой и перепрофилировать под нужды расположенной рядом гимназии № 1, но собственник отказался.





В 2016 году компания Никитина заявила, что построит на этом месте не ТРК, а гостиницу с подземной парковкой на 70 машино-мест. Были проведены публичные слушания, срок аренды участка продлили. Но активные строительные работы так и не начались. В 2019 году Артур Никитин пообещал властям региона, что в гостинично-спортивном комплексе можно будет разместить гостей саммитов ШОС и БРИКС — 2020. Для реализации проекта даже закрыли проезд по улице Васенко от проспекта Ленина до улицы Коммуны. Однако инвесторы не нашлись.

В октябре 2020 года прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении руководителей ООО «Стройсвязьурал 1». Их будут судить за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, учредитель и директор при пособничестве заместителя директора по правовым вопросам уклонился от уплаты налога на прибыль организации. В результате в 2017—2018 годах не был уплачен налог на сумму более 287 млн рублей. При этом арбитражные суды нескольких инстанций не удовлетворили иски о доначислении «Стройсвязьурал 1» на сотни миллионов рублей. В Арбитражном суде Челябинской области также находится дело о банкротстве ООО «Стройсвязьурал 1». Основным кредитором выступает налоговая инспекция. Сумма требований — 312,7 млн рублей.

По данным базы «СБИС», основной владелицей ООО «Стройсвязьурал 1» является дочь Артура Никитина Мария (59,3%), а самому бизнесмену принадлежит 11%. В списке совладельцев также значатся бывший глава Челябинска Вячеслав Тарасов (10%) и члены семьи Артура Никитина. Его сын Артем является директором компании. В 2021 году фирма получила убыток в размере 1,3 млн рублей.