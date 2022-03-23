Шиномонтаж в Челябинской области подорожал на 25%

Выясняем, как изменились цены в местных автосервисах

Эксперты советуют менять зимнюю резину на летнюю, когда среднесуточная температура воздуха достигнет +5 градусов и продержится в течение недели. Но ограничиваться только заменой шин — опасно, для собственной безопасности необходимо раз в год проходить комплексную диагностику автомобиля. ИА «Первое областное» выяснило, во сколько обойдется челябинцам подготовка машины к летнему сезону и на замену каких комплектующих придется потратить больше всего.

Замена шин по правилам

В этом году цены на услуги шиномонтажа в пик сезона вырастут на 25%, прогнозируют эксперты. Для сравнения: в прошлом году поменять резину можно было за 1500 рублей без дополнительных опций. Покупку летних шин лучше спланировать заранее, до того, как придется ехать на шиномонтаж, поскольку цены корректируют ежедневно.

«Очередной кризис совпал с началом сезона „переобувки“, который рынок встретил нехваткой шин и новыми ценами. За комплект резины топовой марки, но в „народном“ размере 185/65 R15, теперь придется выложить более 30 тыс. рублей. Основная проблема касается именно популярных размеров: в рознице и даже в интернет-магазинах широкого предложения востребованных версий, как это было еще в прошлом году, сейчас не наблюдается — не исключено, что придерживают до лучшей цены в пик сезона. На имеющиеся в наличии шины цена может оказаться экстремально спекулятивной», — считают аналитики портала Drom.ru.

На прошлой неделе крупные предприятия, специализирующиеся на производстве шин, сообщили о временной приостановке производственной деятельности в России и поставках продукции, в их числе — Continental, Bridgestone, Michelin. На складах дистрибьюторов пока имеется небольшой запас продукции от российских производителей, выпускающих шины под импортным брендом.

Наиболее бюджетные летние шины R14 от российских производителей можно приобрести от 3,8 тыс. рублей за штуку: Roadstone — 4 тыс. рублей, Viatti — 4,3 тыс. рублей, Nokian SX3 — 5 тыс. рублей. Цена произведенных в России Bridgestone R14 стартует от 5,5 тыс. рублей, и они есть в наличии в автоцентрах.

«Представлены почти все марки, выбор очень большой, но советуем не откладывать покупку летней резины, потому что цены корректируются поставщиками каждый день», — говорит менеджер компании «Цефей» в Челябинске.

Две недели назад шины R14 Nokian SX3 стоили 4,5 тыс. рублей, сегодня цена начинается от 5 тыс. рублей. Последние годы популярностью пользуются шины китайских брендов — Rotalla, Ling Long — и тайваньского — Nankang. По стоимости они сопоставимы с шинами российского производства. Цена за шины R15 Nankag стартует от 5 тыс. рублей, Linglong — 5,2 тыс. рублей, Rotalla SETULA — от 5,4 тыс. рублей.

При сезонной смене резины специалисты советуют обязательно выполнить сход-развал, поскольку есть риски «съедания» резины при неправильной балансировке колес. Альтернатива подобному решению проблемы — покупка нового комплекта шин, что в нынешнее время дорогое удовольствие.

«Каким бы опытным водителем вы ни были, подготовка автомобиля к новому сезону — это залог безопасного и безаварийного вождения. Если во время движения по дороге один из узлов выйдет из строя, то даже опыт экстремального вождения может не помочь. Несмотря на рост цен на летнюю резину, не советую покупать б/у-комплект. Такая покупка, может быть, экономнее, но велик риск, что она окажется последней в вашей жизни», — говорит председатель челябинского отделения движения автомобилистов «Свобода выбора» Алексей Бруй.

Как сэкономить на ТО?

Перед началом летнего сезона, который располагает к выездам на природу, путешествиям и дальним поездкам за рулем, эксперты советуют произвести комплексное техническое обслуживание (ТО) автомобиля.

«Цены на ремонт и ТО состоят из двух частей — это запасные части и стоимость работ. Поскольку большая часть запасных частей являются импортными, то цены на них растут пропорционально разнице курсов валют. Причем переоценка сейчас идет каждый день, потому что любая компания, привозящая запчасти из-за рубежа, вынуждена расплачиваться с поставщиками по актуальному курсу валют. К тому же у таких компаний сейчас много проблем, связанных с логистикой, с тем, что часть заводов прекратили отгрузки или перешли на предоплату без всяких отсрочек», — говорит директор и сооснователь международной сети автосервисов Fit service Данил Соловьев.

По словам Данила Соловьева, с учетом этой ситуации многие поставщики устанавливают цены заранее немного выше актуального курса валют, чтобы подстраховать себя на будущее. Такая политика дистрибьюторов рискует привести к дефициту запчастей на российском рынке, считает он.

«Конечно, растет и стоимость услуг, потому что в нее входит оплата труда специалистов. Персонал, который работает на станции, тоже живет обычной жизнью и видит повышение цен на основные товары. В стоимости услуг есть еще и другие составляющие — это стоимость оборудования, инструмента, амортизация, множество расходных материалов, вплоть до бумаги и канцелярских расходов, которые тоже выросли в цене», — говорит он.

По данным компании Fit service, стоимость запасных частей выросла в среднем на 60—70% с начала 2022 года, а стоимость работ по техобслуживанию — на 20%.

«Тенденции таковы, что рост стоимости ТО будет носить длительный характер. Сегодня он по большей части сдерживается автосервисными станциями на местах, чтобы клиент не был шокирован таким резким скачком и мог отремонтировать свой автомобиль, пока есть возможность. Хотя затраты уже опережают рост стоимости услуг. Если брать реальную картину, то стоимость услуг должна была вырасти на 33—35%, а не на 20%, как это произошло. Мы всячески стараемся сдерживать цены часто в ущерб рентабельности бизнеса», — говорит Данил Соловев.

Наиболее востребованная услуга при прохождении ТО — замена масла в двигателе — уже существенно подорожала с начала года. Например, 4 литра синтетического моторного масла NGN PROFI 5W-30 стоили в феврале 2022 года 3202 рубля, в марте — 5030 рублей. На 65% подорожали масляные фильтры, на 20% — услуги автосервисов по замене масла.

«Независимо от сезона, я покупаю синтетическое масло Shell Helix Ultra 5W-40м, хватает обычно 4 литров. Осенью прошлого года покупала по цене 5,5 тыс. рублей за 4-литровую канистру, сегодня в автосервисе стоимость такой же точно емкости превышает 7 тыс. рублей. Плюс затраты на фильтр и замену масла. Думаю, многие с такими ценами будут стараться сэкономить хотя бы на оплате услуг, гаражные ремонты будут только процветать», — говорит челябинка Светлана Коробкова.

Некоторые автосервисы, чтобы снизить затраты автовладельцев, перед началом сезона техосмотров и «переобувки» запустили специальные акции. Например, услуга по замене запчастей или технической жидкости производится бесплатно, если расходные материалы покупаются на месте.

«Намного дешевле обходятся плановые ТО, диагностика и своевременное устранение мелких поломок, чем доведение до критического момента. В наших автосервисах выполнение работ по замене запасных частей бесплатно при покупке их в компании (замена жидкостей, амортизаторов, колодок, фильтров). Все расходные материалы, необходимые для регулярного технического обслуживания, есть в наличии, и их точно пока хватит на ближайшие полтора месяца», — говорит Данил Соловьев.

Представители автосервисов отмечают, что сложности возникли с заменой кузовных запчастей на иномарках, поскольку большая их часть оригинальные — от автопроизводителя, завозятся из-за рубежа. Также перебои отмечаются в поставках электроники, не имеющей аналогов в России и Китае.