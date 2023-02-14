Челябинское УФАС России выдало предупреждения юридическим компаниям за рекламу услуг по банкротству и списанию долгов якобы от имени «Команды Текслера». Тем самым фирмы создавали ложное впечатление об их связях с губернатором, сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.
«ООО „Начало“ и ООО „Простое решение“ надлежит в оперативные сроки прекратить распространять данную информацию», — сказали в пресс-службе.
Если компании не прекратят использовать имя губернатора в рекламе, в их отношении возбудят антимонопольное дело. По результатам проверки может быть наложен штраф.
В объявлении также фигурировали ООО «Юридическая компания Курилина „Квадрат“», ООО «Бизнес Юрист» и ООО «Вы с нами». Все телефонные номера в объявлении принадлежат ООО «Начало». То есть звонки поступали этой компании.
«Информация с фирменными наименованиями конкурентов и недостоверными сведениями о взаимодействии с губернатором Челябинской области и, соответственно, повышенной надежности услуг, содержит признаки недобросовестной конкуренции», — добавили в ведомстве.
Таким образом, реклама ООО «Начало» и ООО «Простое решение» может ввести челябинцев в заблуждение относительно исполнителя услуг и его преимущества на рынке. Кроме того, она затрагивает и интересы других участников рынка.
Ранее журналист информагентства «Первое областное» побывала в офисе компании, в которой предлагают услуги по банкротству якобы от имени губернатора. Как отреагировали на вопросы корреспондента, читайте в материале.
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