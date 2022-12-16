Челябинское УФАС запретило рекламу юридических услуг с фотографией губернатора

Баннер размещался в интернет‑СМИ и вел на сторонний сайт с услугами по списанию долгов

Челябинское УФАС России пресекло распространение незаконной рекламы юридических услуг, в которой использовали фотографию губернатора Алексея Текслера. Антимонопольная служба возбудила дело по факту распространения информации, которая могла ввести потребителей в заблуждение.



«Размещение контекстной рекламы услуг кредитной амнистии с фотографией губернатора Челябинской области в интернет-СМИ прекращено. В настоящее время антимонопольная служба возбудила дело по факту указанной интернет-рекламы. Рекламный баннер размещался сервисами интернет-рекламы на арендованной площади сайта средства массовой информации», — сообщили в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

Ссылка на рекламном баннере вела на стороннюю страницу с предложением платных услуг по списанию долгов и кредитов.

По мнению антимонопольного органа, рекламодатель таким способом пытался привлечь к своим услугам как можно большее число потребителей.

«Незаконное использование в рекламе фотографии высшего должностного лица Челябинской области обусловлено высоким уровнем доверия жителей региона к губернатору», — озвучили в региональном УФАС.

Напомним, это уже не первый случай, когда в регионе распространяют рекламу услуг по избавлению от долгов, используя образы общественников, юристов и первых лиц региона. При этом последние никакого отношения к рекламируемой деятельности не имеют.

В октябре журналист информагентства «Первое областное» проверил рекламу, в которой услуги по банкротству предлагала якобы «команда Текслера». Как отреагировали на вопросы корреспондента в юридических фирмах, читайте в материале.