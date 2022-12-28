УФАС рассмотрит дело о сговоре фармкомпаний в Челябинске

Участники картеля могли применять запрещенные приемы на торгах

Челябинское УФАС России 13 января 2023 года рассмотрит дело о сговоре на торгах по поставке лекарственных средств, сообщает пресс-служба ведомства.

«Признаки картеля установлены в действиях ООО „Рифарм М“, ООО „Фармсклад“, ООО „Портер“ и ООО „А-Фарм“. Данные компании в 2019—2021 годах участвовали в торгах на поставку лекарственных средств», — уточнили в пресс-службе Челябинского УФАС.

Закупки проводились различными заказчиками на территории РФ в рамках реализации национальных проектов.

По предварительной информации, названные компании применяли несколько моделей поведения на торгах — ротация победителей, создание мнимой конкуренции при постоянной победе одного и того же участника, заключение контракта с единственным участником на потенциально высококонкурентных торгах.

Антиконкурентные модели поведения в случае отсутствия в закупках других участников приводили к поддержанию цены контрактов из-за минимального снижения цены — всего до 1%.

Также компании использовали идентичные IP-адреса для подачи заявок на участие в закупках и ценовых предложений. Челябинское УФАС России усматривает в действиях компаний признаки нарушения закона о защите конкуренции.