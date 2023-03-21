Десятки домов остались без воды в Копейске из‑за коммунальной аварии

Водоснабжение возобновят, как только устранят течь

Сегодня, 21 марта, утром в Копейске Челябинской области произошла авария на сетях. В результате без воды остались несколько десятков жилых домов сразу в трех поселках. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Копейские cиcтeмы водоснабжения и водоотведения».

«Аварийное отключение водоснабжения для ремонтных работ по улице Кузбасской, 2. Под отключение попадают потребители в поселках Бажова, шахты № 50 и шахты № 44»,— уточнили в компании.

Без воды жители указанных поселков будут оставаться с 9:45 утра и до устранения аварии.

Кроме того, из-за аварии на насосном оборудовании с 10 утра снижено давление воды во всех жилых домах и соцобъектах Копейска. Напор нормализуют, как только устранят поломку.