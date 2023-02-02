Уровень безработицы в Челябинской области опустился до исторического минимума

Это связано с ростом числа самозанятых и набором сотрудников на оборонные предприятия

Уровень безработицы в Челябинской области в конце января оказался на историческом минимуме. Число нетрудоустроенных специалистов — 13 тыс. человек. Это на 5 тыс. человек меньше, чем было в январе 2022-го. Данные мониторинга опубликовала Контрольно-счетная палата региона.

Количество вакансий на рынке труда сейчас — 38 тыс. штук. Активную рекрутинговую кампанию ведут предприятия, которые специализируются на выпуске оборонной продукции. Например, Челябинский тракторный завод взял в штат 450 новых рабочих. В 2023 году наймут еще 700 человек.

«Низкий уровень безработицы отчасти связан с ростом самозанятости наших граждан. В начале года мы проводили исследование по этому вопросу, результаты которого показали, что данная категория физических лиц выросла за 2022 год в два раза», — сообщили в пресс-службе КСП.

Кроме этого, в регионе начинает активно работать промышленное производство после снятия ковидных ограничений. Губернатор Алексей Текслер на областном совещании подчеркнул необходимость сохранения уровня занятости и трудовых гарантий.