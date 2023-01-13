На Челябинском тракторном заводе подняли зарплаты

Средняя зарплата на предприятии достигла 57 тысяч рублей

В 2022 году на Челябинском тракторном заводе (ЧТЗ, входит в Ростех) существенно увеличили зарплату. Средний размер составил более 57 тыс. рублей. У производственных рабочих — более 71 тыс. рублей. Повысить оплату труда удалось за счет повышения производительности труда и организации сверхурочной работы, сообщили в пресс-службе ЧТЗ.

Из-за увеличения объемов гособоронзаказа на ЧТЗ активно идет набор персонала. В октябре 2022 года приняли на работу около 250 человек, в ноябре — около 200. В 2023 году планируют нанять еще 700 рабочих. Завод полностью обеспечен заказами на ближайшие пять лет. Предприятие работает в три смены.

«Заработная плата, которую мы выплачиваем нашим сотрудникам, выше среднерыночного уровня. Наш трудовой коллектив успешно справляется с возложенными на моторное производство ЧТЗ обязательствами перед Минобороны РФ», — отметила и. о. первого заместителя генерального директора «ЧТЗ-Уралтрак» Елена Тихомирова.

Напомним, моторное производство ЧТЗ выпускает двигатели для российской бронетанковой техники. Завод является основным поставщиком для предприятий концерна «Уралвагонзавод». Двигатели ЧТЗ различной мощности используют при производстве танков Т-72, Т-90 «Прорыв», БМПТ «Терминатор», артиллерийских самоходных установок «Акация», «Мста-С», «Коалиция-СВ».

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», предприятия Челябинской области, выполняющие гособоронзаказ, перешли на работу в три смены. Заводам пришлось скорректировать график отпусков.

С начала 2022 года в Челябинской области в восемь раз увеличилось число предприятий, выполняющих гособоронзаказ или мобилизационное задание. Если раньше в реестре оборонно-промышленного комплекса значились 23 завода, то сейчас — 190 организаций.