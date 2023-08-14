Челябинские предприятия представят свои разработки на международном форуме «АРМИЯ-2023»

Среди экспонатов — арктический автобус, кран на ж/д ходу и снегоочиститель

14 августа в Московской области стартовал Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2023». На нем от Челябинской области будет представлен стенд с техникой от южноуральских предприятий, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ведущая выставка вооружения и военной техники развернулась на площадках конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России «Патриот», полигона «Алабино» и аэродрома «Кубинка». В работе челябинской делегации участвуют министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Павел Рыжий и руководитель регионального Фонда развития промышленности Сергей Казаков.

Миасский «Завод СпецАгрегат» представляет фрезерно-роторный снегоочиститель ФРС на базе шасси «Урал». Завод специализируется на спецтехнике широкого профиля и нестандартного оборудования. Новый снегоочиститель полностью состоит из отечественных комплектующих. Компания «ГИРД», выпускающая специализированную технику на грузовых шасси, презентует автодом на шасси «Урал 5557». «Челябкрансервис» представляет железнодорожный кран грузоподъемностью до 200 тонн. Он тоже практически полностью состоит из российских комплектующих. Кран может быть использован в аварийно-восстановительной работе при ликвидации последствий сходов подвижного состава, происшествий природного и техногенного характера, при ремонте и эксплуатации инфраструктуры железных дорог.

«Его главное преимущество — телескопическая стрела „овоидного“ сечения, существенно превосходящая прочностными характеристиками другие типы стрел. Подобная овоидная стрела разработана впервые в истории российского краностроения», — пояснили в Агентстве международного сотрудничества Челябинской области.

ЧРЗ «Полет» представил системы навигации и посадки для аэродромов, а магнитогорская компания «УралЭнергоРесурс» презентует конструкцию быстровозводимого блиндажа. Его можно оперативно применить при проведении боевых операций. Также предприятие представило габион модульного типа — быстровозводимую фортификационную систему, которая также может служить в качестве ограждения периметра и для перекрытия дорог.

Еще 15 компаний Челябинской области представляют на «Армии» свой потенциал на индивидуальных стендах или в составе экспозиций холдингов и корпораций, в которые они входят.

«Например, ООО „ЧТЗ-УРАЛТРАК“ покажет двигатели специального назначения и другую свою продукцию в объединенной экспозиции АО „Концерн „Уралвагонзавод“. Участником коллективного стенда „Уралвагонзавода“ является и челябинское „Научно-производственное объединение „Электромашина“ — предприятие по разработке, производству и сервисному обслуживанию электрических изделий и систем специальной и гражданской продукции. АО „Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева“ участвует в объединенной экспозиции предприятий „Роскосмоса“, где впервые представляет макет перспективной ракеты-носителя КОРОНА», — рассказали в правительстве области.

Также миасский автозавод «УРАЛ» покажет доработанную модель арктического автобуса «Урал-427701-75».