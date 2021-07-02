УФАС потребовало демонтировать павильон горячего питания в центре Челябинска

Убрать незаконный объект нужно было еще в 2020 году

Челябинское УФАС усмотрело признаки нарушения антимонопольного законодательства в бездействии МКУ «Городская среда». Учреждение не демонтировало незаконно установленный и работающий нестационарный торговый объект на улице Воровского. Надзорное ведомство предупредило МКУ о необходимости убрать павильон в срок до 30 июля этого года, сообщает пресс-служба УФАС. В противном случае в отношении учреждения возбудят административное дело из-за нарушения закона о защите конкуренции.

«Челябинским УФАС России по заявлению жителя Челябинска установлено, что демонтировать павильон горячего питания в соответствии с действующим законодательством надлежало до 10 августа 2020 года. Однако комитетом по управлению имуществом и земельными отношениями (КУИЗО) администрации Челябинска, осуществляющим работу по выявлению незаконно размещенных НТО на территории города, указанный срок был продлен. Однако срок продлен по основаниям, которые были внесены в порядок демонтажа НТО спустя 1,5 месяца с даты, когда надлежало демонтировать данный объект», — отметили в пресс-службе Челябинского УФАС.

До установленной КУИЗО даты — 10 февраля этого года — МКУ «Городская среда» также не демонтировало павильон. Это объяснили отменой с 1 марта прежнего порядка ликвидации незаконных НТО. При этом еще в январе 2021 года МКУ заключило с предпринимателем муниципальный контракт на демонтаж. Челябинское УФАС в своем предупреждении указало, что принятие 30 марта нового порядка не исключает обязанности учреждения демонтировать незаконно установленный объект. В антимонопольной службе отметили, что бездействие МКУ «Городская среда» может создать преимущество предпринимателю, который работает в павильоне.