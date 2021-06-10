Депутаты ЗСО Южного Урала просят Госдуму разрешить киоски для самозанятых

До сих пор россияне, работающие под специальным налоговым режимом, не могут заводить свои нестационарные торговые объекты

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области обратятся в Госдуму с предложением внести поправки в федеральный закон «Об основах госрегулирования торговой деятельности», сообщает пресс-служба ЗСО. Суть инициативы — разрешить муниципалитетам сдавать самозанятым гражданам землю в аренду под установку нестационарных торговых объектов (НТО).



По словам председателя комитета ЗСО по экономической политике Евгения Илле, депутатам регулярно поступают запросы от администраций городов и районов Челябинской области. В мэриях интересуются, можно ли заключать с самозанятыми договоры на размещение НТО.

«После принятия законопроекта на заседании ЗСО муниципалитеты смогут предоставлять земельные участки под нестационарные торговые объекты самозанятым. На сегодня такие договоры муниципалитеты заключать не могут. Поправки стимулируют предпринимательскую активность граждан», — объяснил Евгений Илле.

Дело в том, что федеральный закон выделение муниципальной земли под ларьки и киоски для малого бизнеса самозанятых просто не предусматривает, а значит, муниципалитеты не могут оформить с ними деловые отношения.