Транспортом Челябинска и Магнитогорска будут управлять интеллектуальные системы

Новшество внедрят уже в октябре

Для Магнитогорской и Челябинской (включает Челябинск и Копейск) агломераций разработают интеллектуальные системы управления транспортными потоками. Они будут регулировать движение на дорогах, чтобы сократить количество ДТП, избавить города от пробок и сделать маршруты общественного транспорта максимально эффективными. Для этого синхронизируют работу светофоров, камер фотовидеофиксации (мониторят транспортные потоки и административные нарушения), мобильных метеостанций, систем весогабаритного контроля.

С октября 2023 года транспортными потоками будет управлять программа, которая умеет анализировать загруженность улиц и погодные условия. Система сможет прогнозировать, как то или иное решение может улучшить ситуацию на дороге.

Сейчас Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований ищет подрядчика для разработки таких интеллектуальных систем. Стоимость работ — 208 млн рублей. Информация опубликована на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, на основе собранных программой данных решения о регулировке светофоров могут приниматься как автоматически, так и в ручном режиме — диспетчером. Оператору будут доступны несколько функций. Так, он сможет переключать фазы светофоров. Например, можно будет использовать режимы «зеленая улица», «желтый мигающий», «кругом красный», если это необходимо. То же самое сможет делать компьютер.

Для управления интеллектуальными системами будут созданы центры в Челябинске (на улице Профинтерна,112) и в Магнитогорске (проспект Ленина, 72).

Два года назад в рамках транспортной реформы Челябинской агломерации специалисты ЮУрГУ уже разрабатывали информационную систему для изучения ситуации и разработки стратегии развития. Университет тогда выиграл контракт на проведение научно-исследовательской работы за 38 млн рублей. Команда ЮУрГУ применяла как известные технологии и программное обеспечение, так и авторские методики ученых. Основным инструментом для оценки эффективности предложенных решений являлась математическая транспортная модель Челябинской агломерации, разработанная с применением программного продукта PTV (Германия).