«Баки переполнены, мешки на земле»: жители Миасса пожаловались на вывоз мусора в жару

В компании регоператора объяснили причины скопившихся на площадке отходов

В редакцию ИА «Первое областное» обратились жители одного из микрорайонов Миасса. Они пожаловались на переполненную контейнерную площадку — мусор валяется на земле. По словам местных жителей, мусоровоз своевременно не приезжает, чтобы опустошить баки.

«В Миассе в районе Зеленом мусор не вывозят по две недели. Хотя летом по четыре раза в неделю должны вывозить, такая жара стоит. Площадка на улице Плотникова, 2 завалена мешками с мусором, баки переполнены, и мешки просто валяются на земле. Раньше был установлен один большой контейнер, сейчас же пластиковые контейнеры, а их объема, похоже, не хватает. Раньше миасская компания нас обслуживала, сейчас подрядчик из Златоуста, и мы совершенно недовольны его работой», — рассказал ИА «Первое областное» житель Миасса Александр Спиридонов.

В ООО «Центр коммунального сервиса» ответили, что компании известно о ситуации на контейнерной площадке по улице Плотникова, 2 в Миассе.

«В период проведения субботников на контейнерных площадках традиционно скапливается больше отходов, чем в обычные дни. Это может приводить к случаям, при которых мусоровозы не могут подобраться к контейнерам. Зачастую, чтобы убрать скопившиеся отходы, требуется привлечение специальных коммунальных машин — ломовозов, которые оснащены грейферным захватом для сбора отходов. Эта техника позволяет расчистить подъездные пути к бакам для свободного проезда мусоровозов. На указанной контейнерной площадке имела место именно такая ситуация», — объяснили ситуацию в компании.

По данным ЦКС, накануне на площадку все же приезжал ломовоз для уборки мусора, контейнеры были освобождены от твердых коммунальных отходов. Мусор из них вывезли.

Вместе с тем на площадке скопились отходы, который не относятся к ТКО (это большое количество туб из картона). Вывоз таких отходов не включен в тариф регионального оператора. ЦКС направил в администрацию Миасса письмо о необходимости ликвидировать образовавшуюся несанкционированную свалку. И сделать это предстоит муниципалитету.

«ЦКС предъявляет единые требования по вывозу ТКО ко всем перевозчикам. Вне зависимости от того, местная ли это для Миасса компания или не местная, она обязана соблюдать принятые на себя обязательства. В случае если со стороны перевозчика имеют место нарушения, ЦКС имеет определенный рычаг воздействия на него — такой механизм заложен в договоре», — уточнили в компании.

В случаях, когда срыв в вывозе отходов происходит по вине перевозчика, региональный оператор предъявляет к компании штрафные санкции. Поэтому ни один из перевозчиков не заинтересован в нарушении принятых на себя обязательств. И это касается абсолютно всех компаний, которые задействованы в вывозе ТКО, отметил регоператор.

В России третий год длится «мусорная реформа», которая потребовала от субъектов выбора региональных операторов, создания инфраструктуры и строительства новых объектов. С какими проблемами при реализации нового закона столкнулась Челябинская область, как внедряют раздельный сбор мусора и где появятся новые полигоны, ИА «Первое областное» в большом интервью рассказала начальник управления организации обращения с отходами Минэкологии региона Юлия Жукова.

В Горном кластере были проблемы с вывозом мусора, действующего оператора там лишили статуса еще в прошлом году. Сейчас процедура конкурса по выбору нового регоператора находится на завершающем этапе, не позднее 1 сентября он должен начать работу.