Почти 70 тысяч тонн мусора собрали на субботниках жители Челябинской области

Глава региона поставил задачу вывезти все оставшиеся отходы после уборки в течение трех дней

В апреле и мае по всей Челябинской области прошли субботники. В них приняли участие более 338 тысяч человек. Убрать территорию вышли сотрудники 347 организаций. В общей сложности южноуральцы собрали более 66 тысяч тонн мусора.

На областном совещании с главами муниципалитетов были подведены итоги весенних субботников.

«Общей проблемой ежегодных весенних субботников является несвоевременно вывезенный мусор, что может привезти к повторному замусориванию территории и справедливому негативу со стороны населения», — отметил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе.

Глава ведомства добавил, что в Озерском городском округе до сих пор не вывезено 50 тонн мусора, в Троицком — 33 тонны, Миасском — 10 тонн, Верхнеуральском районе — 43 тонны, в Красноармейском — 23 тонны. Зафиксированы также отдельные случаи в Златоусте и Саткинском районе. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу главам решить проблему в течение трех дней.

Кроме того, в рамках национального проекта «Экология» проводилась очистка прибрежных полос водных объектов. В работах приняли участие более трех тысяч человек, собрано 747 кубометров мусора. Также во время субботников провели уборку автомобильных дорог: собрали мусор, пыль и грязь, помыли дорожные знаки и барьерные ограждения. Работы прошли на автобусных остановках и под мостами.

«Уборка береговой территории водных объектов — это важная тема. У нас большое количество водоемов, где летом активно люди отдыхают. Поэтому что касается мест отдыха, задача — это постоянная уборка территории, постоянная. Организуйте соответствующие площадки, людей таким образом, чтобы они за собой убирали. Если нет контейнеров, то понятно, что с собой увозить мусор никто не будет. Поэтому у каждого места отдыха должны быть соответствующие площадки», — обозначил Алексей Текслер.

14 мая в Челябинском городском бору прошла Всероссийская экологическая акция «Ген уборки». Вооружившись мешками и граблями, волонтеры собрали мусор и прошлогоднюю листву на территории «тропы пенсионеров» за памятником Игорю Курчатову, станции «Водная» рядом с комплексом «Родник», на Изумрудном карьере, за первой областной больницей, ядерным центром, детской областной больницей.