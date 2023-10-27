ЦБ повысил ключевую ставку до 15%: на что это повлияет

Когда ожидать подорожания кредитов и роста процентов по вкладам

Сегодня, 27 октября, Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки до 15%, говорится в сообщении Центробанка. Ранее ключевая ставка составляла 13%.



«Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России. Устойчивое увеличение внутреннего спроса все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях. Высокими остаются темпы роста кредитования», — сказали в пресс-службе Банка России.

Центробанк прогнозирует, что годовая инфляция по итогам 2023 года установится в диапазоне 7—7,5%. В 2024 году ожидается снижение годовой инфляции до 4—4,5%.

Напомним, что в июле 2023 года совет директоров Банка России впервые с сентября 2022 года поднял ключевую ставку с 7,5% до 8,5%. На внеочередном заседании в августе показатель повысили сразу до 12%, в середине сентября показатель увеличили до 13%. Рассказываем, что такое ключевая ставка и как она влияет на экономику страны и жизнь россиян.

Ключевая ставка является минимальным процентом, под который коммерческие банки получают кредиты от Банка России. Эти деньги, в свою очередь, финансовые организации предоставляют компаниям и гражданам под свой процент. Он всегда выше процента от Банка России. Таким образом, с помощью ключевой ставки Центробанк может влиять на экономику РФ. Т. е. он фактически определяет, какие процентные ставки будут по кредитам, вкладам и накопительным счетам, депозитам, какой будет размер купона торгуемых облигаций.





При повышении ключевой ставки растут проценты по кредитам и депозитам. При этом инфляция снижается. Если же показатель уменьшается, ситуация обратная. Вслед за доступными кредитами растут цены. На фоне развития экономики разгоняется инфляция. Кроме того, увеличивается спрос на иностранную валюту, а курс рубля снижается. При повышении ключевой ставки доллары и евро покупать невыгодно, потому возобновляется интерес к рублю.





Высокая ключевая ставка приводит к:



повышению ставок по кредитам и, как следствие, снижению числа сделок;

повышению ставок по депозитам, вкладам и накопительным счетам;

замедлению экономики и производства;

снижению покупательной способности и, как следствие, инфляции;

снижению вложений в акции;

росту стоимости новых облигаций и снижению цены старых;

росту курса рубля.

Если ключевая ставка низкая, то:

снижаются ставки по кредитам и, как следствие, увеличивается количество сделок;

уменьшаются ставки по депозитам, вкладам и накопительным счетам;

растут экономика, производство, покупательная способность и, как следствие, инфляция;

растут вложения в акции;

снижаются цены новых облигаций и растет стоимость старых;

снижается курс рубля.

Следующее в 2023 году заседание совета директоров Банка России по размеру ключевой ставки запланировано на 15 декабря.