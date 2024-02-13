ЦБ: банки обязаны указывать полную стоимость кредита в договоре

Нововведение позволит сократить число мошеннических схем

В январе 2024 года вступили в силу новые правила в регулировании потребительского кредитования. Отныне банки и микрофинансовые организации (МФО) обязаны в договоре указывать полную стоимость кредита, с учетом расчета за допуслуги и работы. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции начальник управления регулирования Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Алексей Чирков.

«Само понятие полной стоимости кредита в законодательстве определено с 2014 года, но, как показывает практика, банки всегда лучше знают информацию об итоговой стоимости кредита и порядке расчета по нему. Поправки в закон о потребкредитовании призваны устранить этот дисбаланс. Важно, чтобы человек на момент подписания договора понимал конечную стоимость кредита, с учетом дополнительных услуг, а такими могут быть юридические, медицинские, ветеринарные услуги», — уточнил Алексей Чирков.

По его словам, с 21 января 2024 года банки и МФО обязаны указывать полную стоимость кредита. При этом необязательные услуги, которые могут быть включены в кредитный договор, должны быть представлены на отдельном бланке. Ранее дополнительные страховки, услуги по сопровождению сделки, комиссии за обслуживание «зашивались» в кредитный договор таким образом, что заемщик не мог понять, что имеет право отказаться от них.

«Ранее банк мог в один договор включать все услуги, которые только можно. Иногда даже кредиторы проставляли за заемщика галочки с дополнительными услугами и товарами. Четкое разделение заявлений на обязательные и дополнительные услуги помогает человеку определиться, что ему на самом деле нужно. Более того, в течение 30 дней человек может отказаться от необязательных услуг», — говорит Алексей Чирков.

Поправки в закон о потребкредитовании направлены на блокировку мошеннических схем, в том числе в сфере онлайн-кредитования, которое становится все более популярным. Нововведения распространяются и на кредиторов, предлагающих услуги в интернете.

«Для нарушителей предусмотрены штрафы, предписания и другие меры реагирования. Но основная цель Центробанка — это защита прав граждан. Наша задача — не только пресечь нарушение, но и разобраться в причинах», — пояснил эксперт.

Банк России может отправить предписание кредитной организации и потребовать вернуть переплату по кредиту, который был выдан с нарушением норм российского законодательства.

Также в Госдуме рассматривается возможность введения самозапрета на выдачу кредитов, то есть когда человек сам себе вправе запретить оформлять займы сразу во всех кредитных учреждениях и МФО.

Это позволит сократить число мошеннических схем на финансовом рынке. По данным челябинского отделения Банка России, в реестре компаний с признаками нелегальных кредиторов находится 88 организаций, в их числе — псевдоломбарды, «теневые» комиссионные магазины, финансовые пирамиды.