В Челябинской области выявлено 88 компаний с признаками нелегальных кредиторов

В списке псевдоломбарды, «теневые» комиссионки и финансовые пирамиды

В Челябинской области выявлено 88 компаний с признаками нелегальных кредиторов, в числе которых псевдоломбарды, «теневые» комиссионные магазины, финансовые пирамиды. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе челябинского отделения Банка России.

В 2023 году выявлено 17 компаний с признаками нелегальных кредиторов, с начала 2024 года — 3 организации.

«Общероссийским трендом является увеличение числа компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке страны. Так, в 2023 году регулятор обнаружил на 15,5% больше финансовых пирамид и нелегалов, чем годом ранее»,— указано на сайте Центробанка.

По сравнению с 2022 годом выявлено на 46% больше финансовых пирамид, нелегальных кредиторов — на 9%. При этом почти на 30% снизилось количество нелегальных участников рынка ценных бумаг.

В основном мошенники продвигают нелегальные продукты в социальных сетях и мессенджерах, многие действовали только через Интернет, без офлайн-офисов. Для их выявления Банк России продолжил совершенствовать систему мониторинга информационного пространства.

По инициативе регулятора в прошлом году был ограничен доступ к более чем 11,2 тысячи интернет-ресурсов нелегалов, в том числе заблокировано свыше 3 тысяч страниц, каналов и чат-ботов в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджере «Телеграм».

Сведения о более чем 2 тысячах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с признаками пирамид и нелегалов зафиксированы в прошлом году в платформе «Знай своего клиента». Банки могут отказывать таким клиентам в проведении операций и применять другие меры «антиотмывочного» законодательства.

Правоохранительные органы на основе информации регулятора возбудили в 2023 году более 125 уголовных дел в отношении нелегалов и организаторов пирамид.

«Черные кредиторы», как правило, маскируются под ломбарды, комиссионные и ювелирные магазины, микрофинансовые компании, магазины по ремонту техники, салоны автопроката. Они выдают людям деньги на своих условиях, не имея на это лицензий. ИА «Первое областное» подробно рассказывало, как не стать жертвой мошенников и что делать, если ваши близкие попались на уловки «черных кредиторов».





Мошенники могут в последний момент подменить договор, и вы подпишете бумаги с совершенно другими условиями. Чтобы не стать жертвой черных кредиторов, достаточно перед оформлением кредитного договора выполнить несколько действий.





Чтобы не стать жертвой «черных кредиторов», проверьте, состоит ли компания в реестре финансовых организаций на сайте Банка России. Если нет, то она ведет работу нелегально.