Товары и услуги подорожали на 10% в Челябинской области

Сильнее всего выросли цены на продукты

В Челябинской области продолжает расти инфляция. С января по апрель товары и услуги в регионе подорожали на 10,1%. Сильнее всего за четыре месяца увеличилась стоимость продуктов. Прирост составил 12,1%, сообщают в Челябинскстате.

Из продовольствия сильнее всего в цене выросли овощи (+25,6%), макароны и крупы (+16,1%), а также молоко и молочная продукция (+15,8%).

Стоимость минимального набора продуктов питания в Челябинской области с начала года увеличилась на 19,8%. В среднем продуктовая корзина в регионе обходится в 6,3 тыс. рублей.

Добавим, в июне по сравнению с маем на большинство социально значимых продуктов в области снизили цены. Сильнее всего подешевела белокочанная капуста (–33,6%), яйца (–18,3%) и мука (–8,5%).

Непродовольственные товары с января по апрель стали дороже на 10,2%. Из них сильнее всего выросла стоимость электротоваров (+25,4%), строительных материалов (+13,7%) и лекарств (+10,1%).

Цены на тарифы и услуги увеличились на 7,1%. Заметно дороже стали стоить услуги пассажирского транспорта (+11,6%) и медицинские услуги (+9%).