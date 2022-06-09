Торги на ремонт плотины Айского водохранилища в Златоусте объявили повторно

Гидротехническое сооружение находится в аварийном состоянии с 2019 года

В Златоусте снова ищут подрядчика, который реконструирует плотину Айского водохранилища. Повторный аукцион уже объявлен. Начальная цена составляет 201,6 млн рублей, сказано на портале госзакупок. Источниками финансирования значатся федеральный, областной и муниципальный бюджеты. Заявки на участие в аукционе принимают до 23 июня. Торги намечены на следующий день.

Первый аукцион, который проводили в апреле, признали несостоявшимся, потому что заявку подавала только одна фирма — «Гидроремонт» из Челябинска. Тем не менее ее документы конкурсная комиссия одобрила, поэтому с ней собирались заключить договор. Однако компания отказалась. В протоколе указана причина — «изменение/отсутствие финансирования».

Айское водохранилище построили в 1961 году, оно расположено неподалеку от поселка Балашиха, входящего в Златоустовский городской округ. Водоем также называется Балашихинским. Плотину возводили для снабжения города питьевой водой и хозяйственных нужд. Гидротехническое сооружение является собственностью муниципалитета, оно находится в ведении МУП «Водоснабжение Златоустовского городского округа».

Весной 2019 года произошел крупный обвал грунта, на плотине появились трещины. Сооружение признали аварийным и небезопасным. Тогда же специалисты заявили: если произойдет прорыв, дома десятков тысяч людей рискуют оказаться под водой. В том же 2019-м за 20 млн рублей провели ремонт, который позволил обеспечить безопасное прохождение уже трех весенних паводков. В феврале этого года в Златоусте состоялся суд по иску прокурора города, который потребовал от мэрии принятия оперативных мер по устранению нарушений при эксплуатации сооружения. Администрацию обязали отремонтировать плотину. Работы необходимо закончить до конца 2024 года.