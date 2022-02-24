Мэрию Златоуста через суд обязали отремонтировать сооружение на Айском водохранилище

С 2019 года объект не отвечает требованиям безопасности

Суд удовлетворил иск прокурора Златоуста о ремонте Айского водохранилища. Проверка показала, что сооружение не отвечает требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура города провела проверку исполнения законодательства при использовании гидротехнических сооружений на территории городского округа. Установлено, что в собственности муниципального образования находится гидротехническое сооружение «Айское водохранилище», которое с 2019 года не отвечает требованиям безопасности.

В течение 2020—2021 годов была разработана проектная документация на ремонт сооружения, выполнена часть работ по устранению аварийной ситуации. Но для приведения сооружения в безопасное состояние необходимо провести еще ряд работ.

«В связи с длительным непринятием мер к проведению капитального ремонта гидротехнического сооружения прокурор обратился в суд с иском к администрации Златоустовского городского округа и МУП „Водоснабжение Златоустовского городского округа“ о возложении обязанности по финансированию и проведению капитального ремонта гидротехнического сооружения», — отметили в ведомстве.

Решением Златоустовского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города.

Айское водохранилище расположено на реке Ай, за поселком Балашиха городского округа Златоуст, в 4,5 км к югу от Златоуста. По местонахождению водоема его также именуют Балашихинским. Дамба пруда возведена для снабжения города питьевой водой, а также для хозяйственных нужд.

Напомним, гидротехническое сооружение Айского водохранилища в Златоусте находится в полуразрушенном состоянии с 2019 года. Тогда аварию устранили, но объект до сих пор не отвечает требованиям безопасности. Если произойдет окончательный прорыв дамбы, более 165 тысяч жителей рискуют оказаться под водой.