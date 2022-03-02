В Златоусте в 2022 году начнут реконструкцию сооружений на Айском водохранилище

Мэрия готовит документы на аукцион по выбору подрядчика

В Златоусте в 2022 году начнется долгожданная реконструкция сооружений на Айском водохранилище. Дамба находилась в аварийном состоянии с 2019 года. ИА «Первое областное» в администрации городского округа сообщили, что в ближайшее время будет объявлен конкурс по выбору подрядной организации на ремонт гидротехнического сооружения.

Айское водохранилище построено на реке Ай почти 270 лет назад, оно расположено примерно в пяти километрах от Златоуста. Дамба пруда возведена для снабжения города питьевой водой и хозяйственных нужд. В 2019 году сооружение признали аварийным и небезопасным: весной произошел крупный обвал грунта. Тогда специалисты считали, что, если произойдет окончательный прорыв дамбы, более 165 тысяч жителей рискуют оказаться под водой.

«В течение 2019—2020 годов на сооружении укрепили разрушенную сторону и соорудили обводные каналы для экстренного аварийного сброса воды. Одновременно шла разработка проектно-сметной документации. Этот процесс занял продолжительное время, ведь надо учитывать специфику гидротехнического сооружения, которое относится к объектам ведения Нижне-Обского бассейнового водного управления. В 2021 году проект по ремонту водосбросного сооружения прошел госэкспертизу. В ближайшее время будет объявлен конкурс по выбору подрядной организации на его ремонт», — пояснили ситуацию в пресс-службе администрации Златоустовского городского округа.

Он уточнил, что на объекте был организован системный контроль. Реконструкция старинного объекта на реке Ай займет не один год, источники финансирования работ заявлены из федерального, областного и местного бюджетов. Пока в мэрии не озвучивают сумму работ по ПСД.

Напомним, в феврале 2022 года в Златоусте состоялся суд по иску прокурора, который потребовал от мэрии принятия оперативных мер по устранению нарушений по эксплуатации сооружения.