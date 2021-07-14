Термальный комплекс в Миассе откроется в конце 2022 года

Строительство туристического объекта уже началось

В Миассе в рамках территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) идет создание термального комплекса. Он будет находиться на берегу озера Тургояк, являющегося памятником природы. В марте этого года началось строительство основного технологического ядра. Параллельно проводится реконструкция старых зданий, находящихся на территории будущего комплекса (бывший детский лагерь «Космос»). Запуск запланирован на конец 2022 года. Об этом на аппаратном совещании в министерстве экономического развития Челябинской области рассказал директор ООО «Крутой берег» Василий Сорока.

«Мы получили два вида поддержки. Мы являемся первым резидентом ТОСЭР „Миасс“. Получили поддержку по линии Фонда развития моногородов. Работали плотно с региональным правительством, министерством экономического развития. По линии ТОСЭР пользуемся налоговыми льготами. Что касается ФРМ, мы заключили договор займа, привлекли средства на покупку технологического оборудования для бассейна», — отметил Василий Сорока.

Директор компании-инвестора также рассказал, что организовано три рабочих места. Пока идет строительство, сотрудники не требуются. В следующем году будет основной набор персонала. Проектом предусмотрено создание 82 рабочих мест.

Общий объем инвестиций в создание термального курорта составляет 600 млн рублей. Гостиничный комплекс будет иметь 120 номеров. Также на территории разместятся административное здание с рестораном и медицинский центр.